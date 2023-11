Vor zehn Jahren setzte SOFIA durch seine renommierte Gängigkeit, Geschwindigkeit und bewährte klinische Performance neue Maßstäbe

MicroVention, Inc., ein globales neurovaskuläres Unternehmen und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Terumo Corporation, feiert das zehnjährige Jubiläum der Aspirationskatheter SOFIA und SOFIA Flow Plus mit mehr als einer halben Million durchgeführter Eingriffe in 170 Ländern und weltweit mehr als 30 veröffentlichten Forschungspublikationen seit ihrer Einführung vor 10 Jahren. Dies wurde heute beim SVIN Annual Meeting 2023 in Miami, US-Bundesstaat Florida, bekannt gegeben. Bei diesem Event präsentiert MicroVention seine Lösungen an Stand 304.

Vom Zugang bis zur Revaskularisierung bietet MicroVention heute ein vollständig integriertes und optimiertes Portfolio von Schlaganfall-Lösungen an, darunter SOFIA, SOFIA Flow Plus sowie ERIC Retrieval Device, BOBBY Balloon Guide Catheter, WEDGE Microcatheter, HEADWAY Microcatheters und TRAXCESS Guidewires.

Der SOFIA-Aspirationskatheter von MicroVention ist für die Lokalisierung der Okklusionsstelle und das Absaugen des Thrombus ausgelegt. Das besonders weiche distale Segment von SOFIA ermöglicht eine überragende Navigierbarkeit und Gängigkeit durch gewundene anatomische Strukturen, sodass SOFIA die Okklusionsstelle zuverlässig erreichen kann. Das hybride Spulendesign des Geräts gewährleistet eine verbesserte Kontrolle, während die Spulenverstärkung für Lumenintegrität, Flexibilität und eine hervorragende Formstabilität sorgt.

"Vor zehn Jahren hat MicroVention mit der Entwicklung der SOFIA-Katheter den Standard gesetzt und der Innovation von Kathetern neue Impulse gegeben. Mit diesem Meilenstein in der Entwicklung streben wir bedeutende Fortschritte bei der Versorgung von Schlaganfallpatienten an, um die Lebensqualität der Betroffenen weltweit zu verbessern. Diesen Weg werden wir mit aktuellen und zukünftigen Investitionen weiterverfolgen", so Carsten Schroeder, President und CEO bei MicroVention, Inc. "Wir sind dankbar für unsere wertvollen Partnerschaften mit vielen Ärzten rund um den Globus, mit denen wir im Schulterschluss daran arbeiten, die evolvierenden Bedürfnisse in der Patientenversorgung zu ermitteln und diese Erkenntnisse dann in innovative Technologien zu übersetzen. Jede neue entwickelte Technologie ist von dem Durchbruch inspiriert, der ihr vorausgegangen ist und das trifft auch auf das vollständig integrierte, umfassende Portfolio der Schlaganfall-Lösungen von MicroVention zu."

MicroVention nutzt die interne FuE- und Fertigungskompetenz und Präzision, um ein integriertes und optimiertes Portfolio an Schlaganfall-Lösungen bereitzustellen, das sich durch eine hohe Kompatibilität, Vielseitigkeit und Geschwindigkeit auszeichnet. Das integrierte Schlaganfall-Portfolio von MicroVention umfasst:

SOFIA Flow Plus Aspiration Catheters: Behalten Sie die Kontrolle mit renommierter Gängigkeit und bewährter klinischer Performance

ERIC Retrieval Device: Neue Wege in der Behandlung des ischämischen Schlaganfalls durch Thrombusentfernung, Verfahrenseffizienz und -vielseitigkeit, wenn jede Sekunde zählt

BOBBY Balloon Guide Catheter: BOBBY sorgt für eine zuverlässige Flussunterbrechung bei Verfahren mit optimierter Kompatibilität, Vorbereitung und Ballontechnologie der nächsten Generation

WEDGE Microcatheter: Navigationshilfe ermöglicht eine optimale Passage durch stark gewundene Abschnitte durch die Minimierung des Ledge-Effekts

HEADWAY Microcatheters: Entwickelt für eine überragende Gängigkeit, mit einem geringen Außendurchmesser für Vielseitigkeit, Zuverlässigkeit und einen schnellen Zugang

TRAXCESS Guidewires: Leichte Passage durch schwierige Anatomien dank der weichen und flexiblen Spitze

Über MicroVention, Inc.

Das 1997 gegründete Unternehmen MicroVention entwickelt und vertreibt medizinische Lösungen, die die Behandlung von zerebrovaskulären Erkrankungen ermöglichen oder signifikant verbessern. Im Jahr 2006 integrierte die Terumo Corporation, ein weltweit führendes Unternehmen für medizinische Geräte mit Hauptsitz in Tokio, Japan, MicroVention in ihre Unternehmensfamilie. Die Übernahme von MicroVention durch Terumo ermöglichte beiden Unternehmen, ihre einzigartigen, proprietären Technologien nutzen, um sich verstärkt auf die Behandlung zerebrovaskulärer Erkrankungen zu konzentrieren. MicroVention hat seinen Hauptsitz im US-Bundesstaat Kalifornien und verkauft seine Produkte heute in mehr als 70 Ländern über eine Direktvertriebsorganisation und strategische Vertriebspartnerschaften. Die Produktionsstandorte sind Aliso Viejo, Kalifornien, USA, und San José, Costa Rica. Weitere Informationen über MicroVention finden Sie unter www.microvention.com.

Über Terumo Corporation

Terumo (TSE:4543) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Medizintechnik und widmet sich seit 100 Jahren dem Ziel, einen Beitrag zur Gesellschaft durch die Gesundheitsversorgung zu leisten. Terumo hat seinen Sitz in Tokio und beschäftigt weltweit mehr als 30.000 Mitarbeiter, die in mehr als 160 Ländern und Regionen innovative medizinische Lösungen anbieten. Das Unternehmen startete als japanischer Hersteller von Thermometern und unterstützt seither das Gesundheitswesen. Heute reicht das umfangreiche Geschäftsportfolio von gefäß- und kardiochirurgischen Lösungen über Bluttransfusions- und Zelltherapietechnologien bis hin zu medizinischen Produkten, die für die tägliche klinische Versorgung unverzichtbar sind, darunter Transfusionssysteme, Diabetesversorgung und Peritonealdialysebehandlungen. Terumo strebt weiterhin an, einen Mehrwert für Patienten, das medizinische Fachpersonal und die Gesellschaft insgesamt zu schaffen. Weitere Informationen über Terumo finden Sie unter www.terumo.com/about/profile.

