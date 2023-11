ChatGPT Bitcoin ETF News plus Extra: Die aktuelle Bitcoin Prognose

ChatGPT Bitcoin ETF News gibt es derzeit fast stündlich. Kein Wunder, steht doch der Ablauf der Frist für die SEC an, die beantragten Bitcoin-ETFs von Hashdex und Franklin entweder zu genehmigen oder abzulehnen. Aber heute wurde bekannt, dass die SEC die Entscheidung über den Bitcoin-ETF-Antrag der beiden US-Vermögensverwalter verschoben hat.

Wann gibt die SEC die Entscheidung über Bitcoin-ETFs bekannt?

Franklin Templeton und GlobalX werden bis Freitag ebenfalls Antworten auf ihre Fragen erhalten. Es wird allerdings allgemein erwartet, dass auch bei diesen beiden Anträgen die SEC die Entscheidung weiter hinauszögern wird.

Der 10. Dezember ist dann der nächste wichtige Termin, denn da steht die endgültige Entscheidung über den Antrag von Ark Invest fällig.

Die Frist läuft für drei Unternehmen am Freitag, dem 17. November 2023. Zunächst hat die Securities and Exchange Commission nur auf den Antrag von Hashdex für den ersten Bitcoin-Spot-ETF in den USA geantwortet.

In einer Einreichung vom 15. November teilte die US-Wertpapierbehörde mit, dass sie ihre Entscheidung über das Angebot des Unternehmens, seinen Bitcoin-Futures-Fonds in einen Spot-ETF umzuwandeln, auf den 1. Januar verschieben werde.

SEC delays yet another Bitcoin ETF



Am 16. November teilte die SEC dann weiter mit, dass der Antrag von Grayscale auf einen Ethereum-ETF ebenfalls auf den 01. Januar 2023 verschoben wird.

Marktbeobachter gehen davon aus, dass die SEC weitere Anträge bzw. ihre Fristen verstreichen lassen wird und damit die Einführung der ersten an den Börsen gehandelten Bitcoin-ETFs verzögern wird.

Dass die Krypto-ETFs zumindest für institutionelle Investoren in den USA kommen wird, daran haben viele Krypto-Profis keine Zweifel.

Wann kommen endlich die Bitcoin-ETFs in den USA?

Laut dem führenden ETF-Analysten James Seyffart "besteht eine ziemlich gute Chance, dass wir Verzögerungsanordnungen von der SEC erhalten." Dennoch geht er immer noch davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der erste Bitcoin-Fonds bis zur nächsten SEC-Frist am 10. Januar eine Genehmigung erhält, bei 90 % liegt. Quelle

Als wichtigstes Datum für alle, die auf die Entscheidung der SEC warten, gilt der 10. Januar 2024. An diesem Tag muss die US-Wertpapierbehörde den ETF-Antrag von Ark Invest entweder genehmigen oder ablehnen.

Die Behörde hatte die Entscheidung über diesen Antrag bereits zweimal abgelehnt und damit ihr Maximum ausgeschöpft. Es ist also nicht möglich, dass die SEC ihre Entscheidung über diesen konkreten ETF weiter hinauszögert.

Bis Ende Januar muss die SEC außerdem ein endgültiges Urteil über die Eingaben von Valkyrie, Fidelity, Bitwise, Invesco, VanEck und Blackrock fällen.

Glaub Cathie Woods an die Genehmigung von Bitcoin-ETFs?

Insgesamt zeigt Cathie Woods Haltung eine Kombination aus Optimismus und einer gewissen Frustration über die aktuelle regulatorische Landschaft, aber gleichzeitig auch eine feste Überzeugung, dass eine positive Entwicklung in Bezug auf Bitcoin-ETFs bevorsteht.

In einem aktuellen CNBC-Interview machte Cathie Wood, die CEO von Ark Invest, auf das Zögern der US-Börsenaufsicht SEC bei der Genehmigung eines Spot-ETF aufmerksam. Sie deutete an, dass die politischen Ziele des SEC-Vorsitzenden Gary Gensler diese Verzögerung beeinflussen könnten.

Wood ist eine bekannte Befürworterin von Bitcoin. Ihre Kritik über die langsamen Fortschritten bei der Genehmigung von Bitcoin-ETFs hat Potenzial in der Branche und wird von vielen Experten aufmerksame verfolgt.

Darüber hinaus kam es in dem Gespräch auf das Thema von Genslers zukünftigen politische Ambitionen, einschließlich Gerüchten über eine mögliche Kandidatur für das Amt des Finanzministers.

Wood deutete an, dass diese Ambitionen Grund für seine vorsichtige Haltung gegenüber der Bitcoin-Technologie sein könnten.

Sie vermutete, dass sein Engagement für das traditionelle Finanzsystem, einschließlich des US-Dollars, seinen Regulierungsansatz vorantreiben könnte. Quelle

Welche Risiken drohen durch Bitcoin-ETFs?

Spekulative Händler können die Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum in Erwartung eines ETF-bedingten Preisanstiegs kaufen und einen Ausverkauf auslösen. Die Anleger verkaufen, um Gewinne mitzunehmen.

Dann bleibt nicht mehr viel übrig für die Anleger, die den ETF kaufen. Doch die Mehrheit rechnet damit, dass die ETFs eine Flut von Investitionen auslösen werden.

"Die Frage ist nicht mehr ob, sondern wann", sagt Aaron Arnold von TheStreetCrypto.

Es wird erwartet, dass bestehende Krypto-Händler nicht plötzlich anfragen, Grayscale- oder BlackRock-Aktien zu kaufen. Vielmehr wird erwartet, dass neues Geld von außerhalb der traditionellen Kapitalmärkte von Krypto-Investoren in die Vermögenswerte fließen.

Auch Bitcoin ETF Token wartet auf den institutionellen Aufschwung

Angesichts der Begeisterung für neue Bitcoin-Produkte und des klaren Interesses an einer stärkeren Expansion in den Krypto-Bereich fragen sich Anleger, welche anderen Krypto-Projekte auf einen institutionellen Aufschwung warten.

Kryptowährung Bitcoin ETF Token Kürzel $BTCETF Blockchain Ethereum Token Supply 2?100?000,000 $BTCETF Live Seit 05.11.2023 Staking Stake-2-Earn Staking-Rewards 119 $BTCETF pro Block Mindestbetrag 50 $ Trading DEX Preis im Pre-Sales ab 0,0054 $ Strategie Mittel- und langfristig, HODLen Kategorie Bitcoin-ETF Thema Token kaufen mit ETH, USDT, BNB, MATIC, FIAT Pre-Sale Phasen 10 Transaktionsgebühren 0 bis 5 % Marktkapitalisierung 12,39 Millionen US-Dollar Tokenburn 25 % der Token Audit Smart Contract geprüft

Es gibt viele hochwertige Altcoin-Projekte, die von dem erwarteten Aufschwung profitieren wurde, den Experten von der Genehmigung der Bitcoin-ETFs in den USA, vorhersagen. Aber es gibt auch bei den Start-Ups qualitativ hochwertige Blockchain-Projekte.

Einer der größten Vorteile von Bitcoin ETF Token ist das Konzept, dass sich die weitere Entwicklung des Ökosystems rund um den nativen Utility-Token $BTCETF an die Genehmigung der Bitcoin-ETFs in den USA richtet.

Nummer Meilenstein Maßnahme 1 Maßnahme 2 #1 Handelsvolumen $BTCETF > 100 Mil.USD 5 % Tokenburn Gebühr sinkt auf 4 % #2 SEC Gehnemigt Bitcoin ETFs 5 % Tokenburn Gebühr sinkt auf 3 % #3 Launch 1. Bitcoin ETF 5 % Tokenburn Gebühr sinkt auf 2 % #4 Vermögen von Bitcoin ETFs > 1 Mrd. USD 5 % Tokenburn Gebühr sinkt auf 1 % #5 Bitcoin Preis > 100.000 $ 5 % Tokenburn Gebühr sinkt auf 0 %

Fazit: Mit jedem Tag, der vergeht, wird es wahrscheinlicher, dass ein Spot-Bitcoin ETF in den USA zugelassen wird. Die Aufsichtsbehörden prüfen derzeit die Anträge von einem Dutzend Unternehmen, darunter große Vermögensverwalter wie BlackRock, Fidelity und Franklin Templeton.

Die Anleger, die schon heute die Zeichen der Zeit erkennen, wissen, dass das anhaltende Interesse an der Wall Street für digitale Vermögenswerte nur den Schluss zulässt, dass als nächstes der erste Bitcoin-ETF durch die SEC genehmigt werden wird.

Dabei gehen die meisten Analysten sogar davon aus, dass es gleich mehrere Bitcoin-ETFs sind, die die SEC genehmigen wird.

Für Anleger, die nicht länger auf die Genehmigung der SEC warten wollen, ist Bitcoin ETF Token ein günstiger Coin, der über herausragendes Wachstumspotenzial verfügt.

Im Pre-Sales kostet der BTCETF Token nur ab 0,0054 $.

