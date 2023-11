TVS Motor Company ein führender globaler Automobilhersteller, der im Zwei- und Dreiradsegment tätig ist gab heute seinen Markteinstieg in Europa bekannt und unterzeichnete eine Import- und Vertriebsvereinbarung mit Emil Frey, einem 100 Jahre alten Unternehmen und einem führenden Anbieter im Automobilvertrieb.

Lorenz Frey-Hilti, Director, Emil Frey Group Sudarshan Venu, Managing Director, TVS Motor Company announcing the partnership (Photo: Business Wire)

Diese Partnerschaft bedeutet für die TVS Motor Company einen entscheidenden Schritt auf ihrem Weg zur globalen Expansion. Sie profitiert dabei von Emil Freys umfangreichem Vertriebsnetz und den umfassenden Marktkenntnissen des Unternehmens in Europa. Die TVS Motor Company, die für ihr Engagement für Innovation und Qualität bekannt ist, hält für die europäischen Kunden eine breite Palette an leistungsstarken und technologisch fortschrittlichen Zweirädern bereit.

TVS Motor Company und Emil Frey teilen ihr Engagement für eine verantwortungsvolle und nachhaltige Mobilität und legen großen Wert auf einen tadellosen Kundenservice und Kundenzufriedenheit. Der Fokus von TVS Motor Company auf die Bereitstellung von innovativen und wegweisenden Lösungen, kombiniert mit Emil Freys tiefgreifender Kompetenz, lokale Kunden und ihre sich entwickelnden Bedürfnisse zu verstehen, hat dazu beigetragen, eine einzigartige DNA für diese Partnerschaft zu schaffen. Sie wird eine starke Grundlage für die Expansion von TVS Motor in Europa bilden.

Emil Frey zählt zu den größten Automobilimporteuren und -händlern in Europa und beliefert viele führende Automobilmarken in der Region. Im Rahmen dieser Partnerschaft werden die Unternehmen der Emil Frey Gruppe den Vertrieb der TVS-Produkte in ausgewählten Ländern übernehmen und dabei ihr Vertriebs-, Marketing- und Servicenetz einbeziehen. Zu den TVS-Produkten, die in Europa erhältlich sein werden, gehören TVS Jupiter 125, TVS NTORQ TVS Raider, TVS iQube S, TVS X, TVS Ronin, TVS Apache RR 310 und TVS Apache RTR 310.

Sudarshan Venu, Managing Director der TVS Motor Company, betonte bei der Bekanntgabe des Vorstoßes nach Europa: "Diese strategische Allianz mit Emil Frey ist ein wichtiger Meilenstein in unserer globalen Expansionsstrategie. Europa ist ein Schlüsselmarkt für uns, und durch diese Partnerschaft wollen wir unsere Spitzenprodukte den europäischen Kunden näher bringen. Dank eines Partners wie Emil Frey werden zwei jahrhundertealte, traditionsreiche Unternehmen zusammengeführt, die beide dieselben Werte wie verantwortungsbewusste und nachhaltige Mobilität und Kundenservice verfolgen. Gemeinsam freuen wir uns darauf, Kunden und Zweiradliebhaber in Europa zu betreuen und freuen uns auf eine erfolgreiche Partnerschaft."

Lorenz Frey-Hilti, Director von Emil Frey Group, sagte: "Wir sind sehr stolz darauf, dass wir eine solide und loyale Partnerschaft zwischen unseren beiden geschätzten Traditionsunternehmen im Mobilitätssektor aufbauen können. Gemeinsam verbinden wir Tradition und Innovation nahtlos miteinander. Ich bin sehr stolz darauf, dass TVS Motor Company auf unser Know-how im europäischen Markt setzt und unser Vertriebsnetz nutzt, um ihre großartigen Produkte an die Kunden zu bringen. Unsere beiden Unternehmen ergänzen sich perfekt, und ich freue mich auf das Gedeihen dieser Partnerschaft."

Frankreich ist das erste Land, in dem die gesamte Produktpalette von TVS Motor, einschließlich der ICE- und EV-Modelle, dank der vereinbarten Partnerschaft ab Januar 2024 erhältlich sein wird.

