DJ MÄRKTE ASIEN/Leichter - Alibaba rutschen um 10% ab

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich am Freitag überwiegend mit Abgaben. Von der Wall Street kamen keine einheitlichen Vorgaben. Hier hatten die Börsen nach den jüngst deutlichen Aufschlägen wenig verändert geschlossen.

Am kräftigsten nach unten geht es an der Börse in Hongkong. Der Hang-Seng-Index verliert 2,1 Prozent. Belastet wird das Sentiment von Alibaba. Die Aktie knickt um 10 Prozent. Der Technologieriese hatte am Donnerstag nach Handelsschluss in Asien der geplanten Ausgliederung seiner Cloud-Sparte eine Absage erteilt. Stattdessen wolle man sich nun auf die Entwicklung eines nachhaltigen Wachstumsmodells für das Geschäft konzentrieren, hieß es bei Vorlage der Zahlen für das zweite Geschäftsquartal, die gut ausgefallen waren. Im Gefolge geben in Hongkong auch andere Sektorwerte deutlich nach. So büßen Beidu 5,5 Prozent ein und Meituan 3,6 Prozent.

Chinesische Immobilienwerte geben nach den Vortagesabgaben erneut nach. Nomura erwarten, dass Chinas Immobilienmarkt nach den verhaltenen Preisdaten für neue Häuser am Donnerstag noch nicht die Talsohle erreicht habe. "Die Märkte scheinen in den letzten zwei Monaten ein wenig zu optimistisch gewesen zu sein, was die Stimulierungsmaßnahmen für den Immobilienmarkt angeht", so die Analysten.

In Hongkong verliert die Aktie von China Evergrande 5,5 Prozent, Shimao geben 1,6 Prozent und China Vanke 2,0 Prozent ab. Auf dem chinesischen Festland verliert der Schanghai-Composite 0,3 Prozent.

Die Börse in Tokio hat sich von anfänglich leichten Abgaben wieder erholt und notiert nun 0,3 Prozent fester bei 33.523 Punkte. Am Devisenmarkt notiert der Yen zum Dollar wenig verändert bei 150,64 Yen.

In Südkorea büßt der Kospi 0,9 Prozent ein. In Australien, wo der Handel bereits beendet ist, gab der S&P/ASX 200 um 0,1 Prozent nach. Belastet wurde der Index von Konsum- und Finanzwerten.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.049,40 -0,1% +0,2% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 33.523,28 +0,3% +28,5% 07:00 Kospi (Seoul) 2.466,18 -0,9% +10,3% 07:00 Schanghai-Comp. 3.042,42 -0,3% -1,5% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.464,33 -2,1% -8,8% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.117,02 -0,5% -4,5% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.460,87 -0,3% -1,9% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:35 % YTD EUR/USD 1,0849 -0,0% 1,0854 1,0844 +1,4% EUR/JPY 163,44 -0,1% 163,58 164,14 +16,5% EUR/GBP 0,8746 +0,1% 0,8741 0,8758 -1,2% GBP/USD 1,2405 -0,1% 1,2417 1,2381 +2,6% USD/JPY 150,64 -0,0% 150,72 151,36 +14,9% USD/KRW 1.292,52 +0,0% 1.292,28 1.295,89 +2,4% USD/CNY 7,1610 +0,1% 7,1573 7,2556 +3,8% USD/CNH 7,2502 +0,1% 7,2454 7,2602 +4,7% USD/HKD 7,7963 -0,1% 7,8023 7,8058 -0,2% AUD/USD 0,6466 -0,1% 0,6470 0,6481 -5,1% NZD/USD 0,5955 -0,3% 0,5971 0,5982 -6,2% Bitcoin BTC/USD 36.323,38 +0,2% 36.262,17 37.486,11 +118,8% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,97 72,9 +0,1% +0,07 -5,6% Brent/ICE 77,48 77,42 +0,1% +0,06 -5,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.984,48 1.981,25 +0,2% +3,23 +8,8% Silber (Spot) 23,83 23,98 -0,6% -0,15 -0,6% Platin (Spot) 896,78 897,40 -0,1% -0,63 -16,0% Kupfer-Future 3,70 3,70 -0,2% -0,01 -3,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

November 17, 2023 00:47 ET (05:47 GMT)

