Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4994/ Christoph Eisele ist Finanzjournalist, Student, Sportler und hat einen wichtigen Brief ans Christkind geschrieben. Wir sprechen über bereits frühes Interesse an Finanzthemen in Tirol, über spannende Aufgaben bei Mondi und Vista Square und dann den Job beim Börsianer, für den Christoph seit 2021 tätig ist. Es ist zudem eine Folge, in der auch über Real Money Investments (durchaus komplexere) und den Wunsch (ans Christkind) eines Mittzwanzigers, dass die KESt-Situation repariert wird, geredet wird. Auch der Sport kommt nicht zu kurz, hier geht es um starke Leistungen als Aktiver im American Football und im Kraftdreikampf.https://www.derboersianer.comAbout: Die Serie Börsepeople findet im Rahmen ...

