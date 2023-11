DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

KREDITKOSTEN - Öl- und Gasunternehmen haben im Vergleich zu weniger umweltbelastenden Unternehmen praktisch keine zusätzlichen Kreditkosten, obwohl Klimaorganisationen versuchen, Banken und Großinvestoren dazu zu bewegen, ihre Kreditvergabe an den Sektor der fossilen Brennstoffe zu reduzieren. Seit 2010 haben sich die Kreditkosten für Öl- und Gasunternehmen in den USA und Europa weitgehend an die anderer Schuldner angeglichen, außer in Zeiten stark fallender Rohstoffpreise, so eine Analyse von S&P Global Ratings. (Financial Times)

ENDLAGER - Die Suche nach einem Endlager für den hochradioaktiven Atommüll könnte nach Ansicht des Präsidenten des Bundesamts für die Sicherheit nuklearer Entsorgung (BASE), Wolfram König, länger dauern, als zuletzt befürchtet. "Die Fachleute meiner Behörde haben den Zeitplan der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) analysiert und mussten leider feststellen, dass die Annahmen darin noch nicht belastbar sind", sagte König im Interview. Im vergangenen Jahr war bekannt geworden, dass der angepeilte Termin, bis 2031 einen Endlagerstandort festzulegen, nicht zu halten ist. Die BGE rechnet stattdessen im besten Fall mit dem Jahr 2046, ein anderes Szenario sieht gar einen Zeitkorridor bis 2068 vor. (Neue Berliner Redaktionsgesellschaft)

RATENKREDITE - Erstmals seit der Zinswende der Zentralbanken sind die Zinsen für Verbraucherratenkredite in den vergangenen beiden Monaten wieder gesunken. Das zeigt eine aktuelle Untersuchung des Vergleichsportals Verivox. Demnach lag im Oktober der mittlere Zinssatz für einen Ratenkredit bei 7,19 Prozent. Das waren 0,7 Prozent weniger als im September und 2,2 Prozent weniger als beim bisherigen Höchststand im August, so Verivox. (Funke Mediengruppe)

BAUFÖRDERUNG - Vom Urteilsspruch der Karlsruher Verfassungsrechtler zum Klima- und Transformationsfonds (KTF) sind beim Bundesbauministerium zahlreiche Förderprogramme betroffen. Das zeigt eine Übersicht aus dem Ressort von Bauministerin Klara Geywitz (SPD). Demnach wackeln Vorhaben im Volumen von rund 2,3 Milliarden Euro. So tauchen auf der Liste die Programme Klimafreundlicher Neubau (KFN) und Wohneigentumsförderung für Familien (WEF) der staatlichen Förderbank KfW für 2024 als von dem Urteil "grundsätzlich betroffen" auf. Im nächsten Jahr waren dafür eigentlich Mittel in Höhe von 1,1 Milliarden Euro eingeplant. (Handelsblatt)

TIERWOHL - Ob sekundenschnelle Geschlechtsbestimmung im Hühnerei, frühzeitige Erkennung von Schweinehusten oder automatisierte Vogelbeobachtung in Offshore-Windparks: Unternehmen nutzen die Fähigkeiten von künstlicher Intelligenz nicht nur für menschliche Bedürfnisse, sondern immer häufiger auch zum Schutz der Fauna. Manchmal erhalten sie dafür sogar Millioneninvestments. (Börsen-Zeitung)

GASTRONOMIE - Die Ampelkoalition hat sich bei den Haushaltsverhandlungen über offene Streitpunkte geeinigt. SPD, Grüne und FDP hätten sich darauf verständigt, die Mehrwertsteuersenkung für Gastronomie auslaufen zu lassen, erfuhr das Handelsblatt aus Verhandlungskreisen. SPD und Grüne seien nicht bereit gewesen, die Forderung der FDP nach einer Verlängerung der Steuersenkung zu erfüllen. (Handelsblatt)

EXPORTINDEX - Angesichts der globalen Nachfrageflaute sind die Exportbedingungen für die deutsche Wirtschaft derzeit so schwierig wie seit November 2022 nicht mehr. Relativ zu seinen Wettbewerbern stecke Deutschland derzeit in einer "besonders tiefen Exportrezession", sagte Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, Cyrus de la Rubia, bei der Vorstellung des neuen "HCOB PMI Exportbedingungen". Der neue Frühindikator soll künftig monatlich die Lage auf den wichtigsten Exportmärkten der deutschen Industrie abbilden. Dazu wird auf die von S&P Global einheitlich erhobenen Einkaufsmanagerdaten (PMI) unter Führungskräften in 40 Ländern - gewichtet nach der Bedeutung für das deutsche Exportgeschäft - zurückgegriffen. (Börsen-Zeitung)

November 17, 2023 01:13 ET (06:13 GMT)

