Andritz liefert eine Methanol-Verflüssigungsanlage an Hyogo Pulp Industries Ltd., einen japanischen Hersteller von ungebleichtem Kraftzellstoff. Die Anlage wird im Werk Tanigawa errichtet, um fossile Stützbrennstoffe durch erneuerbares Flüssigmethanol, ein Nebenprodukt der Chemikalienrückgewinnung, zu ersetzen. Es ist die erste Anlage dieser Art in der japanischen Zellstoffindustrie. Die neue Methanol-Verflüssigungsanlage soll gemeinsam mit einer zuvor bei Andritz in Auftrag gegebenen mehrstufigen Eindampfanlage im Juli 2025 in Betrieb gehen.

