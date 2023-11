Nie begannen das Vorweihnachtsgeschäft und die Black-Friday-Zeit früher als in diesem Jahr - und nie war die Situation für die Schnäppchenjäger:innen unübersichtlicher. Was du tun solltest, wenn du auf die Suche nach Schnäppchen gehen willst. In wenigen Tagen ist es wieder so weit und die Onlinehändler:innen werden sich mit Sonderangeboten überschlagen. Black Friday ist das Zauberwort, das den Händler:innen - online wie offline - die Eurozeichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...