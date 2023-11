Am Vertag hat der DAX etwas an Schwung verloren, doch ein Plus von 0,24 Prozent oder 38 Zählern über die Ziellinie retten können. Zum Handelsstart am Freitag steht erneut ein kleines Plus zu Buche und die 16.000 bleibt weiter in Schlagdistanz. Auf Unternehmensseite stehen Bayer, Fresenius, Munich Re, MTU, RWE und Siemens im Fokus.

