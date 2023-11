Los Angeles (ots/PRNewswire) -Die Weihnachtszeit rückt näher und isinwheel, die intelligente Mobilitätsmarke, deren Eigentümer und Betreiber X FUTURE INC ist, freut sich, voller Begeisterung das bevorstehende Black-Friday-Event der Marke bekanntzugeben. Vom 17. November bis zum 27. November können Kunden exklusive Angebote auf die innovative Produktreihe intelligenter Mobilitätsprodukte von isinwheel in Anspruch nehmen. Die Werbeaktionen werden sowohl auf Amazon (https://www.amazon.de/-/en/stores/isinwheel/page/0A87BD83-2A39-46FE-88B6-F37149BC6B96?ref_=ast_bln) als auch im offiziellen isinwheel-Shop (https://www.isinwheel.de/pages/isinwheel-black-friday-deals?utm_source=sns&utm_medium=brand&utm_campaign=brandBF) verfügbar sein.Im Rahmen des Black-Friday-Events können Kunden erhebliche Einsparungen bei E-Scooter, E-Bikes und mehr erwarten. Ob täglicher Pendler oder urbaner Abenteurer - isinwheel ist die perfekte Lösung für Transportbedürfnisse.Hier sind einige unserer empfohlenen Produkte, die perfekte Geschenke für die kommenden Feiertage sind:- Der E9Max 500W E-Scooter (https://www.isinwheel.de/products/e9max-e-scooter-mit-strassenzulassung) mit einem 500-Watt-Motor und 8,5-Zoll-Reifen bietet ein schnelles Fahrerlebnis von bis zu 20 km/h. Er ist die perfekte Wahl für urbane Pendler, die größere Strecken zurücklegen.- E9 Klassisch 350W E-Scooter. (https://www.isinwheel.de/products/e9pro-e-scooter-mit-strassenzulassung) Der E9 Klassisch E-Scooter ist eine perfekte Mischung aus Kraft und Stil. Er bietet ein sanftes und komfortables Fahrerlebnis und ist somit die ideale Wahl für urbane Pendler und junge Erwachsene.- Der S6 E-scooter für Kinder und Jugendliche (https://www.isinwheel.de/products/isinwheel-s6-kinder-e-scooter-hohenverstellbar) wurde speziell für die jungen Fahrer entwickelt und ist eine hervorragende Geschenkoption für die kommenden Weihnachtsfeiertage. Er bietet eine sichere und unterhaltsame Möglichkeit für Kinder und Jugendliche, ihre Umgebung zu erkunden.Die E-scooter von isinwheel entsprechen strikt den Sicherheitsstandards und werden umfassend getestet und geprüft. Mit der Straßenzulassung von ABE und eKFV bieten diese E-scooter den Fahrern eine zuverlässige und sichere Fortbewegungslösung.isinwheel hat sich der Bereitstellung innovativer und nachhaltiger Transportlösungen verschrieben. Durch die Wahl von isinwheel kaufen Menschen nicht nur hochmoderne Produkte, sondern schließen sich auch einer Community an, die sich intelligenten und umweltfreundlichen Mobilitätsoptionen widmet. Bitte merken Sie sich unser Black-Friday-Event im Kalender vor und besuchen Sie isinwheel.de, um mehr über unsere exklusiven Angebote und Rabatte zu erfahren.Über isinwheel:isinwheel, dessen Eigentümer und Betreiber X FUTURE INC. ist, wurde 2018 gegründet und ist ein globales Unternehmen, das sich auf elektrische Mobilitätslösungen für den persönlichen Transport spezialisiert hat. Mit einem unerschütterlichen Engagement für die Bereitstellung sicherer, stabiler und zuverlässiger Mobilitätsprodukte. Wir praktizieren auch aktiv das Konzept der nachhaltigen Entwicklung, wobei Umweltschutz und Trendbewusstsein im Mittelpunkt stehen.DE: https://www.isinwheel.deInstagram: https://www.instagram.com/isinwheel_global/YouTube:https://www.youtube.com/isinwheelFacebook: https://www.facebook.com/isinwheel.fansX: https://twitter.com/isinwheelglobalFacebook-Gruppe: https://www.facebook.com/groups/isinwheelFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2274644/isinwheel_Black_Friday_Event.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/isinwheels-groWe-black-friday-aktion-unschlagbare-angebote-auf-e-mobility-losungen-fur-pendler-301988815.htmlPressekontakt:Jolie Li,jolieli@x-future.comOriginal-Content von: isinwheel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172594/5651145