Rüsselsheim am Main (ots) -Der PEUGEOT 208 wurde als Mängelzwerg-Sieger in der Altersklasse der 2-3 Jahre alten Kleinwagen im TÜV-Report 2024 gekürt. Die Sieger wurden in der Sonderausgabe der AUTO BILD zum TÜV-Report bekannt gegeben.Christian Dietsch, Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland: "Der Sieg für den PEUGEOT 208 im Kleinwagensegment im TÜV-Report bestätigt, wie wichtig uns die Qualität unserer Fahrzeuge ist. Unser Entwicklungsteam macht hier einen tollen Job und wir sind sehr stolz auf das Ergebnis."Der PEUGEOT 208 ist der beliebteste Kleinwagen im B-Segment in Europa und beweist seine Qualität auch im TÜV-Report. In der Entwicklung wurde großen Wert sowohl auf das Design als auch auf die technischen Elemente gelegt. Ausgestattet mit einer Vielzahl an Fahrerassistenzsystemen werden Fahrten noch sicherer und besonders komfortabel dank der ausgewählten Innenausstattung wie den ergonomischen Sitzen (Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V.).Über den TÜV-ReportDer TÜV-Report ist seit 50 Jahren der Ratgeber für Gebrauchtwagen in Deutschland. Das Sonderheft der AUTO BILD erscheint einmal im Jahr. Ausgewertet wurden in diesem Jahr mehr als 9,5 Millionen Pflichtprüfungen von Fahrzeugen, die einen Überblick über Problemzonen von Pkw, Sicherheit und den Zustand von mehr als 200 Modellen geben. In fünf Altersklassen werden jährlich die schlechtesten und besten Fahrzeuge ausgezeichnet. Weitere Informationen zum TÜV-Report finden Interessierte unter folgendem Link: https://ots.de/g6G628Pressekontakt:Silke RipplingerLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitMobil: 01525 6600832Mail: silke.ripplinger@stellantis.comOriginal-Content von: Peugeot Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6984/5651165