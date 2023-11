Berlin (ots) -Vor dem Bundesparteitag der Linken hat Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow seine Partei aufgerufen, eine klare Botschaft auszusenden.Die Partei müsse deutlich machen, dass sie sich von den öffentlichen Diskussionen um die Wagenknecht-Abspaltung nicht aus dem Tritt bringen lasse, betonte Ramelow am Freitag im rbb24 Inforadio: "Ja, das ist ein Scherbenhaufen. Schön ist anders, aber auch Scherben sortieren macht Freude." Jetzt gehe es darum, aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, etwas "Neues, Schönes, Gutes zu bauen".Ramelow betonte, die Linke müsse klar machen, dass sie "für die Schwächsten in der Gesellschaft da ist": "Unsere Partei 'Die Linke' muss eine laute Stimme für die sein, deren Stimme gar nicht mehr gehört wird. (...) Und das ist eine Stimme, die oberhalb der Fünf-Prozent-Hürde wirksam sein muss."Das komplette Interview: https://ots.de/IL5bolPressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5651169