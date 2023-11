Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) -Präsenz im Herzen Deutschlands erweitert Dubais Reichweite in Europa- Das neue Büro ist das fünfte internationale Vertretungsbüro der Kammer in Europa und das 26. weltweit.- Mohammad Ali Rashed Lootah: "Mit der Gründung unseres Frankfurter Büros sind wir bestrebt, die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Dubai weiter auszubauen."- Von Januar bis August dieses Jahres registrierten sich 433 deutsche Unternehmen als Mitglieder der Dubai Chamber of Commerce, ein Anstieg von über 50% im Vergleich zum Vorjahr.Die Dubai International Chamber, eine von drei Kammern unter dem Dach der Dubai Chambers, hat ihre wachsende Präsenz in Europa mit der Einweihung eines internationalen Vertretungsbüros in Deutschland verstärkt. Strategisch günstig in Frankfurt gelegen, stärkt das Büro die wirtschaftliche Beziehung zwischen dem Emirat und Deutschland und wird das Wachstum von Geschäften, Handel und Investitionen zwischen beiden Märkten erleichtern.Das neue Vertretungsbüro ist das fünfte der Kammer in Europa und das 26. weltweit. Die Eröffnung des Frankfurter Büros ist Teil der Initiative "Dubai Global", die von der Dubai International Chamber ins Leben gerufen wurde. Diese dient dazu ausländische Investitionen, Fachkräfte und Geschäfte in das Emirat zu locken. Gleichzeitig wird es in Dubai ansässigen Unternehmen ermöglicht, ihr Geschäft im Ausland auszubauen.H.E. Mohammad Ali Rashed Lootah, Präsident und CEO der Dubai Chambers, kommentierte: "Mit der Gründung unseres Frankfurter Büros sind wir bestrebt, die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Dubai weiter auszubauen. Die Eröffnung bringt uns auf Kurs, bis 2030 ein Netzwerk von 50 integrierten Handelsvertretungen für Dubai auf fünf Kontinenten aufzubauen. Die internationalen Büros der Kammer unterstützen unser Ziel, den nicht-ölgebundenen Außenhandel zu steigern und die Größe der Wirtschaft des Emirats bis 2033 zu verdoppeln."Mit dem Ziel, ausländische MNCs, KMUs und Investoren nach Dubai zu locken, wird das Frankfurter Büro gezielte Unterstützung für die deutsche Geschäftswelt bieten und starke Beziehungen zu wichtigen öffentlichen und privaten Interessengruppen aufbauen. Das neue Büro wird auch die Wettbewerbsvorteile Dubais hervorheben und Investitionsinformationen bereitstellen, um deutschen Unternehmen, die in Dubai Fuß fassen wollen, zu unterstützen.Zudem wird das Frankfurter Büro in Dubai ansässige Unternehmen, die eine Expansion nach Deutschland planen, unterstützen und beraten, indem es detaillierte Marktinformationen und Geschäftskontakte bereitstellt.Insgesamt registrierten sich von Januar bis August dieses Jahres 433 deutsche Unternehmen als Mitglieder der Dubai Chamber of Commerce, ein Anstieg von über 50% im Vergleich zu den 288 Unternehmen, die sich im entsprechenden Zeitraum 2022 registrierten. Dieses starke Wachstum unterstreicht das zunehmende Interesse an Dubai innerhalb der deutschen Geschäftswelt.Der Gesamtwert des Nichtöl-Handels zwischen den VAE und Deutschland überstieg im Jahr 2022 die Summe von 29,3 Milliarden AED (7.5 Milliarden Euro). Die Kammer zielt darauf ab, eine bereits robuste Handelsbeziehung durch die Förderung des Handels in mehreren Sektoren zu stärken. Vielversprechende Investitionsmöglichkeiten wurden in Bereichen wie der Automobilindustrie, chemischen Produkten und elektronischer Waren identifiziert.Über Dubai International Chamber: Die Dubai International Chamber, eine von drei Kammern unter dem Dach der Dubai Chambers, wurde gegründet, um Dubai als globales Geschäftszentrum zu fördern, multinationale Unternehmen anzuziehen und die Handelsbeziehungen des Emirats mit vielversprechenden Märkten zu erweitern. Die Kammer hat den Auftrag, die Ambition Seiner Hoheit Scheich Mohammeds zu erfüllen, den ausländischen Handel Dubais von 1,4 Billionen AED auf 2 Billionen AED bis 2026 zu steigern.www.dubaichamberinternational.comFolgen Sie Dubai Chambers auf:- www.facebook.com/DxbChamberIntl- www.twitter.com/dxbchamberintl- www.linkedin.com/company/dubai-international-chamber- www.youtube.com/DubaiChamberTV- www.instagram.com/dxbchamberintlFür weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Mohamad MouzehemPR & UnternehmenskommunikationTel: +971 4 2028537E-Mail: mohamad.mouzehem@dubaichamber.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2279310/Dubai_International_Chamber.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2279309/Dubai_International_Chamber_Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/dubai-international-chamber-dic-eroffnet-buro-in-frankfurt-301991839.htmlOriginal-Content von: Dubai International Chamber, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172595/5651187