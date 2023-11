EQS-News: FUCHS SE / Schlagwort(e): Sonstiges

FUCHS CFO Isabelle Adelt von Capital ausgezeichnet Ein Vorbild für junge, talentierte und gut ausgebildete Frauen: Isabelle Adelt ist Chief

Financial Officer (CFO) bei FUCHS SE und eine der jüngsten Vorständinnen eines börsennotierten Unternehmens in Deutschland. Sie ist nun vom Wirtschaftsmagazin Capital als wichtiges Talent, das Deutschland prägt, ausgezeichnet und unter die "Top 40 unter 40" in der Kategorie Management gewählt worden. Seit November 2022 ist die 39-jährige Isabelle Adelt bei dem weltweit größten unabhängigen Anbieter von Schmierstofflösungen beschäftigt und damit eine der jüngsten Vorständinnen eines im MDAX-notierten Unternehmens. Ihr Führungsstil zeichnet sich neben einem ganzheitlichen Performance Management durch eine offene Kommunikation und einen kontinuierlichen Austausch mit allen Stakeholdern aus. Damit setzt sie neue Impulse für eine moderne Management-Kultur und zeigt Perspektiven für kompetente, junge Frauen in Führungspositionen. Das Wirtschaftsmagazin Capital hat sie dafür jetzt honoriert und in die "Top 40 unter 40" Manager*innen aufgenommen. "Wir freuen uns, dass Isabelle Adelts großes Engagement und ihr ganzheitlicher Ansatz nicht nur von uns sehr wertgeschätzt, sondern auch in der deutschen Wirtschaft wahrgenommen und ausgezeichnet werden", erklärt Stefan Fuchs, Vorsitzender des Vorstands der FUCHS SE. "Ich bin stolz darauf, dass mein Engagement von den renommierten Wirtschaftsexperten des Magazins Capital gewürdigt wird", freut sich Isabelle Adelt. "Die Auszeichnung ist zugleich ein Ansporn für mich, auch weiterhin über die herkömmlichen Aufgaben hinaus aktiv zu sein. Neben den Themen Digitalisierung und KI liegen mir Gleichstellung, Diversität und interkulturelle Inklusion am Herzen. Denn nur gemeinsam können wir die Herausforderungen einer globalisierten Welt meistern." Kompetenz und Empathie

Isabelle Adelt verantwortet neben den klassischen CFO-Aufgaben auch die Bereiche Digitalisierung, Recht, Compliance und Investor Relations. Zu ihren Projekten gehören die Definition und Umsetzung der Digitalstrategie "FUCHS goes Digital", der Einsatz von KI sowie die Implementierung einheitlicher Plattformen, Prozesse und Datenstrukturen. Die gebürtige Ostwestfälin war zuvor national und international bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young, der ZEISS Gruppe und Schenck Process in verschiedenen Bereichen tätig, darunter Controlling, Investor Relations und Projektmanagement. Isabelle Adelt engagiert sich im Netzwerk FeMale Leaders und setzt sich für einen höheren Frauenanteil in Führungspositionen ein. Top 40 unter 40

Das Wirtschaftsmagazin Capital führt seit 2007 jährlich ein Ranking führender Köpfe unter 40 Jahren in Deutschland durch, in den Kategorien Management, Unternehmer, Politiker und außergewöhnliche Talente in Wissenschaft und Gesellschaft. Die Preisträger werden in mehreren Jurysitzungen unter hunderten von Kandidaten ausgewählt. Über FUCHS

1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, ist FUCHS heute der weltweit größte unabhängige Anbieter von innovativen Schmierstofflösungen für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Dabei verfolgen die 6.000 Mitarbeitenden in über 50 Ländern bis heute dasselbe Ziel: die Welt nachhaltig und effizient in Bewegung halten. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, denkt FUCHS in Perfektion und nicht in Standards. Für die Entwicklung individueller Lösungen tritt das Unternehmen in einen intensiven Kundendialog - und ist erfahrener Berater, innovativer Problemlöser und zuverlässiger Teampartner zugleich. Das Hightech-Unternehmen erzielte 2022 einen Umsatz von 3,4 Milliarden Euro an 34 Produktionsstandorten und mit 56 operativen Gesellschaften. Mannheim, 17. November 2023



