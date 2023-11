NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Puma SE von 90 auf 85 Euro gesenkt, die Aktien aber auf der "Conviction Buy List" belassen. Analyst Richard Edwards kürzte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Umsatzschätzungen für den Sportartikelhersteller. Bis zum Jahr 2024 sei dies durch ein schwächeres Großhandelsgeschäft begründet. Danach deute sich ein etwas geringeres Wachstum auf dem US-Markt an als zunächst gedacht./tav/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2023 / 17:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006969603

