17. November 2023. Funkelnde Lichter, strahlende Augen, glänzende Auftritte - das kann nur eines bedeuten: SAT.1 lässt wieder die Stars in die Manege. Im Dezember lädt Jörg Pilawa als Zirkusdirektor zur Aufzeichnung von vier atemberaubenden Prime-Time-Shows mit Schauspielern, Comedy-Stars, TV-Stars und Promi-Pärchen. Die Ausstrahlung von "Stars in der Manege" folgt 2024 in SAT.1.Doch was planen die neuen Stars in der Manege? Wie souverän macht Henning Baum den Pfahl für die menschliche Pyramide? Kann Paul Janke in der Hand-Balance-Akrobatik beweisen, dass seine Hände mehr können, als Rosen verteilen? Gelingt Susan Sideropoulos der Balanceakt an der schwankenden Leiter? Wird Alexander Klaws bei der Trampolin Comedy zur Lachnummer? Macht Rúrik Gíslason auch in der Duo-Akrobatik eine gute Figur? Wie wird Luke Mockridge das Teufelsrad bändigen? Und wessen Herz schlägt höher: Rebecca Mirs wenn Massimo Sinató die schwankenden Masten unter der Zirkuskuppel bändigt? Oder Massimos, wenn seine Frau die Feuerseile entzündet?Insgesamt 32 Prominente wagen sich mit Jörg Pilawa in die Manege.Sarah Harrison verzaubert auf Joyn nicht nur als Host ihrer eigenen "Stars in der Manege" -Backstage-Show, sondern traut sich auch an Strapaten bis unter die Zirkuskuppel zu schwingen.So funktioniert "Stars in der Manege":In der SAT.1-Show wagen sich Stars im Münchner Circus Krone an atemberaubende Akrobatik, zauberhafte Magie, spaßige Clownerie und gefährliches Feuer. Durch die vier Shows führt Jörg Pilawa.Produziert wird "Stars in der Manege" von Constantin Entertainment.Tickets für die Aufzeichnungen von "Stars in der Manege" im Münchner Circus Krone gibt es unter www.circus-krone.de.