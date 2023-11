Für Cathie Wood sind Kryptowährungen die Vorboten einer neuen Finanzära. Mit ihrer Prognose begeistert sie Krypto-Anleger aufs Neue - und bewegt den Markt.Cathie Wood ist Gründerin und CEO der Investmentgesellschaft Ark Invest. Für den Bitcoin-Markt bestätigte die Investorin in einem CNBC-Interview ihre frühere bullishe Prognose, dass dieser von heute über eine Billion US-Dollar auf 25 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung bis 2030 anwachsen werde. Bitcoin selbst werde demnach in diesem Zeitraum einen Kurs von einer Million US-Dollar erreichen. Aufgrund jüngster Ereignisse würde diese Prognose gestärkt, so Wood. Über regulatorische Entwicklungen sagt sie: "Dieser Durchbruch ist wichtig …