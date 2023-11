FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Symrise nach einer Investorenveranstaltung auf "Hold" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Mit Blick auf den Absatz 2024 habe das Management einen vorsichtigen Ton angeschlagen, zumindest für das erste Halbjahr, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in einer am Freitag vorliegenden Studie. Alles in allem habe die Veranstaltung des Aromenherstellers ihre Prognosen für das kommende Jahr untermauert./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2023 / 07:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000SYM9999

