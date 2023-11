Original-Research: urban-gro, Inc - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu urban-gro, Inc

Unternehmen: urban-gro, Inc

ISIN: US91704K2024



Anlass der Studie:

Empfehlung: Neunmonaatsbericht

seit: 17.11.2023

Kursziel: $4,70

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu urban-gro, Inc. (ISIN: US91704K2024) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von USD 6,40 auf USD 4,70.

Zusammenfassung:

Der Q3-Bericht wurde durch eine Q/Q Verbesserung des AEBITDA-Ergebnisses um $0,7 Mio. auf $-1,3 Mio. (Q3/22: $-2,3 Mio.) geprägt, und UGRO geht für das Quartal von Oktober bis Dezember von einem ausgeglichenen bis leicht positiven AEBITDA-Ergebnis aus. Das Unternehmen hat sich in diesem Jahr bemüht, die Fixkosten zu senken, und ist nun in der Lage, die Gewinnprognose für das vierte Quartal mit einem erwarteten Umsatzanstieg auf fast $30 Mio. zu erreichen. urban-gro sicherte sich außerdem eine Kreditlinie von bis zu $8 Mio. zur Deckung des künftigen Working Capital-Bedarfs, was den Anlegern ein höheres Maß an Sicherheit hinsichtlich der Kapitalstruktur geben dürfte. Wir haben unsere Schätzungen für 2024 überarbeitet, um einen konservativeren Zeitrahmen für eine Erholung des Cannabis-Sektors zu berücksichtigen, und erwarten nun, dass der im dritten Quartal beobachtete Geschäftsmix bis ins nächste Jahr anhalten wird. Aufgrund der gesenkten Prognosen lautet unser Kursziel nun $4,70 (zuvor: $6,40). Unsere Empfehlung bleibt weiterhin Kaufen.

First Berlin Equity Research has published a research update on urban-gro, Inc. (ISIN: US91704K2024). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and decreased the price target from USD 6.40 to USD 4.70.

Abstract:

Q3 reporting was highlighted by a $0.7m sequential improvement in AEBITDA to $-1.3m (Q3/22: $-2.3m), and UGRO is guiding towards 'break-even to slightly positive' AEBITDA for the October-to-December quarter. The company has strained this year to lower overhead costs and is now in position to hit the Q4 earnings guide with an expected uptick in turnover to close to $30m. urban-gro also secured a credit line of up to $8m to cover working capital needs going forward, which should give investors a higher level of comfort about the capital structure. We have overhauled our 2024 forecasts to factor in a more conservative timeline for a recovery of the cannabis sector and now expect the business mix witnessed in Q3 to persist into next year. We remain Buy-rated on UGRO with a $4.7 TP (old: $6.4) on the lowered forecasts.



