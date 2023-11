Apple wird im Laufe des Jahres 2024 das Messaging-Protokoll RCS (Rich Communication Services) in seinen hauseigenen Messenger iMessage integrieren. Zuvor sagte Tim Cook, dies würde nie passieren. Der Konzern hat am Donnerstag, 16. November 2023, überraschend angekündigt, den Messaging-Standard RCS in die eigene Nachrichten-App zu integrieren. Die Funktion soll per Software-Update "später im nächsten Jahr" eingeführt werden und bringt damit eine breite ...

