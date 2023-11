DJ Bundestag beschließt Wachstumschancengesetz

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundestag hat das Wachstumschancengesetz beschlossen, mit dem die Wirtschaft um rund 7 Milliarden Euro pro Jahr entlastet werden soll. Wie Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) bekanntgab, stimmte die Koalition für das Gesetz und die Opposition dagegen. Mit dem Gesetz sollen laut Finanzministerium Impulse für mehr Wachstum gesetzt und das Fundament für Investitionen insbesondere von kleinen und mittelständischen Unternehmen geschaffen werden. In dem Gesetz sind unter anderem eine neue Investitionsprämie, mehr Forschungsförderung, eine befristete Wiedereinführung der degressiven Abschreibung (Afa) für bewegliche Wirtschaftsgüter, eine degressive Afa von 6 Prozent auch für Wohngebäude und eine geänderte Verlustverrechnung geplant.

Vorgesehen ist konkret die "Gewährung einer gewinnunabhängigen Prämie für bestimmte förderfähige Wirtschaftsgüter aus den Bereichen Energie- und Ressourceneffizienz" in Höhe von 15 Prozent der Investition, maximal 30 Millionen Euro. Durch das Gesetz soll laut Bundestag außerdem ein zusätzlicher steuerlicher Impuls für mehr Forschung gesetzt werden, da Deutschland nur mit zukunftsweisenden Verfahren und innovativen Produkten Deutschland seinen Wohlstand sichern könne. Neben Personalkosten sollen künftig auch Sachkosten gefördert werden. Auch sollen die maximale Bemessungsgrundlage verdreifacht und die förderfähigen Aufwendungen erweitert werden. Für kleine und mittlere Unternehmen soll sich der Fördersatz von 25 auf 35 Prozent erhöhen.

Insgesamt will die Regierung das Steuersystem durch Änderungen an zentralen Stellen einfacher und moderner machen. Geplant sind dazu laut Bundestag unter anderem eine befristete Wiedereinführung der degressiven Abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter, die ab dem 1. Oktober 2023 angeschafft werden, und die befristete Einführung einer degressiven Abschreibung für Wohngebäude in Höhe von 6 Prozent ab dem 1. Oktober 2023.

Höhere Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter

Verbesserungen soll es beim steuerlichen Verlustabzug geben. Vorgesehen ist auch die Anhebung der Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter auf 1.000 Euro sowie die Einführung einer gesetzlichen Regelung zur verpflichtenden Verwendung von elektronischen Rechnungen zwischen inländischen Unternehmen. Personengesellschaften sollen mehr Wahlmöglichkeiten erhalten, damit sie nicht länger härter als Kapitalgesellschaften besteuert werden.

"Deutschlands Wirtschaft schwächelt", erklärte der FDP-Finanzpolitiker Markus Herbrand in der Debatte im Bundestag. "Das hat konjunkturelle Ursachen, das hat aber vor allem auch strukturelle Ursachen, und das von der Bundesregierung eingebrachte Wachstumschancengesetz ist ein gutes Gesetz, diese Strukturschwächen aufzubrechen."

Unions-Fraktionsvize Mathias Middelberg (CDU) kritisierte, dass Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) das Gesetz nicht persönlich im Parlament vorstelle. "Wir sind ja in einer hochdramatischen Lage, was unsere Volkswirtschaft angeht." Middelberg betonte, die Regierung müsse am Ausbau wirtschaftlicher Kapazitäten arbeiten, um die Wirtschaft in Schwung zu bringen. "Dazu leistet dieses Gesetz allenfalls einen minimalen, eher im Mikrobereich anzusiedelnden Beitrag." Der AfD-Finanzpolitiker Kay Gottschalk sprach von einem "Verpassste-Chancen-Gesetz". Es sei "das Papier nicht wert", auf dem es stehe.

November 17, 2023

