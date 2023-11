HOOFDDORP, Niederlande, Nov. 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- EZVIZ, ein weltweit führendes Unternehmen für Smart-Home-Technologien, freut sich, seinen mit Spannung erwarteten Black Friday Sale anzukündigen. Mit Preissenkungen für einige seiner fortschrittlichsten Produkte macht EZVIZ ernst mit der Verbesserung der Sicherheit und der Intelligenz in jedem Haus - mit exklusiven Angeboten, denen man nur schwer widerstehen kann. Von hoch bewerteten akkubetriebenen Kameras bis hin zu preisgekrönten Videotürklingeln. EZVIZ bekräftigt mit diesem Einkaufserlebnis seine Mission, zuverlässigen Schutz für die ganze Familie so zugänglich wie nie zuvor zu machen.



Der Verkauf mit Angebotspreisen dauert 11 Tage und läuft vom 17. bis 27. November - genug Zeit, sich in Ruhe umzusehen. Smart-Home-Liebhaber können in den offiziellen Online-Shops des Unternehmens, auf Amazon DEoder über die lokalen Handelspartner des Unternehmens nach EZVIZ-Angeboten suchen.

EZVIZ CB8 Batteriebetriebene Schwenk - und Neigekamera - Verkaufspreis 124,99 €, statt 169,99 €

Ein leistungsstarker Assistent für den Schutz Ihres Ferienhauses oder Ihrer Renovierungsstelle, wo elektrische Grenzen die Installation erschweren. Die CB8 erfasst Informationen aus allen Richtungen in 2K und benötigt keine externen Strom- oder Datenkabel. Entwickelt für ein Höchstmaß an Sicherheit in jedem Zuhause, läuft sie bei voller Aufladung bis zu 210 Tage und unterstützt intelligente Personenerkennung und automatische Verfolgung.

EZVIZ C8C Lite Outdoor-Schwenk- und Neigekamera - Verkaufspreis 49,99 €, statt 69,99 €

Genießen Sie Sicherheit rund um die Uhr mit der EZVIZ C8C Lite. Im Kern handelt es sich bei der C8C Lite um eine intelligente Kamera, die mit ihrer 360°-Drehansicht tote Winkel erheblich reduziert und zuverlässigen Schutz mit intelligenter Erkennung menschlicher Formen, klarer Nachtsicht über große Entfernungen, 1080p-Videoklarheit und wetterfestem Design gewährleistet.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://pr.globenewswire.com/FileDownloader/DownloadFile?source=pnr&fileGuid=9d883874-faa3-453b-9252-20ae6222968c