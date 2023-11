FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 65 (67) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 195 (210) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ASSURA GROUP PRICE TARGET TO 53 (52) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BABCOCK TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 529 (325) PENCE - BARCLAYS RAISES NATWEST TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 330 (315) PENCE - BERENBERG CUTS QINETIQ PRICE TARGET TO 440 (450) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS TATE & LYLE PRICE TARGET TO 890 (960) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES XP POWER PRICE TARGET TO 1600 (1400) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS ASOS PRICE TARGET TO 490 (570) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 310 (210) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 2000 (1900) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 2750 (2950) P - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 2500 (2730) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN RAISES IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 2300 (2280) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES INTERMEDIATE CAPITAL GROUP TARGET TO 1840 (1720) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 1092 (1041) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 210 (230) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 1700 (1900) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS NATWEST PRICE TARGET TO 230 (260) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 9200 (10000) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS SYNTHOMER PRICE TARGET TO 230 PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES ELEMENTIS PRICE TARGET TO 130 (125) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS CMC MARKETS PRICE TARGET TO 75 (80) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS GREAT PORTLAND TO 'UNDERPERFORM' (HOLD) - PRICE TARGET 352 (387) PENCE - JPMORGAN CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1800 (2200) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 130 (140) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BRITISH LAND PRICE TARGET TO 400 (375) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 675 (650) PENCE - 'NEUTRAL' - PANMURE RAISES RESTORE PLC TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 250 PENCE - RBC CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1700 (1900) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 195 (185) PENCE - 'OUTPERFORM' - SHORE CAPITAL CUTS SAGE GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - SHORE CAPITAL CUTS SAGE GROUP TO 'HOLD' (BUY) - SHORE CAPITAL STARTS ECO ANIMAL HEALTH WITH 'BUY' - PRICE TARGET 175 PENCE - STIFEL CUTS DOWLAIS PRICE TARGET TO 149 (175) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1525 (1614) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 180 (185) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES HALMA PRICE TARGET TO 2220 (2175) PENCE - 'NEUTRAL'



