© Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress - Christoph Hardt



Die Amazon-Aktie hat seit Jahresbeginn 70 Prozent an Wert hinzugewonnen. Das ist die sechstbeste Performance in den vergangenen 20 Jahren. Laut Goldman Sachs ist die Amazon-Rallye noch nicht beendet. Eine von Goldman Sachs herausgegebene Liste empfiehlt Aktien, die nach Meinung der Analysten eine optimale Balance zwischen Risiko und Gewinnpotential bieten. Auf dieser Liste befinden sich neben Amazon auch Namen wie Uber, Alphabet und Meta. "Diese Firmen haben unter anderem alle eine gut etablierte und skalierte Marktposition und die Fähigkeit, eine verbesserte Margenentwicklung zu erreichen", so Goldman Sachs. Goldman Eric Sheridan hebt speziell bei Amazon die "Mischung aus solider …