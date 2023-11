Bitcoin Spot ETFs: Warum sind sie wichtig für den Krypto-Markt?

Bitcoin hat sich seit seiner Veröffentlichung im Januar 2009 nicht nur zur größten Kryptowährung der Welt entwickelt, sondern blickt derzeit auch auf eine Marktkapitalisierung von über 700 Milliarden US-Dollar. Diese Zahlen haben schon längst das Interesse der größten Finanzunternehmen der Welt geweckt, weshalb viele Krypto-Experten den Schritt hin zum Bitcoin-Spot-ETF als die nächste logische Ebene sehen.

Gerade die Unternehmen, die noch vor wenigen Jahren Bitcoin (BTC) als einen Modetrend belächelt haben, möchten nun an dem Honigtopf beteiligt sein. So wurden im Jahr 2023 ganze zwölf Anträge für Bitcoin ETFs an die US-amerikanische Börsenaufsicht (SEC) gestellt. Alleine die Tatsache, dass diese Anträge schon bald genehmigt werden könnten, hat den Bitcoin Preis 30 % nach oben getrieben.

Doch was genau ist überhaupt ein Bitcoin ETF und warum ist diese Krypto-Wertanlage für den Markt so wichtig?

Was ist ein Bitcoin ETF?

Der Begriff "ETF" steht für Exchange-Traded Funds - also Fonds, die an der Börse gehandelt werden. Durch ihre Notierung an öffentlichen Börsen werden sie einem breiten Publikum zugänglich gemacht und lassen sich genau wie Aktien handeln. Dabei richten sie sich in Deutschland vor allem an risikoscheue Investoren, die eine einfache Diversifizierung suchen. So setzen Banken oder Finanzinstitute ein Bündel an Wertpapieren zusammen, das sie als sicher und diversifiziert ansehen, was dann wiederum einfach von den Nutzern gekauft werden kann.

Auf das Spot-Bitcoin-Trading kann allerdings nicht über eine Bank oder eine normale Börse zugegriffen werden. Stattdessen wird eine Krypto-Börse benötigt, die diesen Handel ermöglicht. Dezentrale Börsen gelten dabei immer noch für institutionelle Anleger als tabu und sind gerade für Krypto-Neulinge mit einigen Hürden verbunden.

Allerdings sind auch die zentralen und besser regulierten Börsen nicht unbedingt sicher, wie der Zusammenbruch der großen Krypto-Börse FTX im November 2022 gezeigt hat.

Ein Bitcoin-Spot-ETF soll sich vor allem an Kleinanleger richten, die sich nicht mit der Blockchain-Technologie oder Kryptowährungen näher befassen möchten, sondern lieber ohne Aufwand investieren wollen. Dabei unterscheiden sich die Spot-ETFs von sogenannten Future-ETFs. Bei letzteren wird der Kauf beziehungsweise Verkauf erst zu einem Zeitpunkt in der Zukunft umgesetzt, während die Bitcoin-Anteile bei einem Bitcoin-Spot-ETF sofort umgesetzt werden. So wird ein authentischer Preis für die Kryptowährung garantiert.

Die Vorteile von Bitcoin-Spot-ETFs

Die für die baldige Zukunft erwarteten Bitcoin ETFs werden zwar nur auf dem US-amerikanischen Markt handelbar sein, haben allerdings trotzdem Auswirkungen auf den weltweiten Krypto-Markt. Hier sind die wichtigsten Vorteile der kommenden ETFs in der Übersicht:

einfacher Zugang für Anleger: Wie bereits weiter oben erwähnt, können selbst unerfahrene Anleger über einen Finanzdienstleister schnell und ohne viel Know-how in die verschiedenen ETFs investieren. Gerade die Bitcoin-Spot-ETFs sorgen dafür, dass sich unerfahrene Investoren nicht mit dem Seed, digitalen Wallets oder der Sicherheit am Krypto-Markt auseinandersetzen müssen.

Selbst wenn also Anleger außerhalb der USA nicht direkt von den vermutlich bald kommenden Bitcoin ETFs profitieren können, werden die Folgen am ganzen Krypto-Markt spürbar sein. Schon jetzt gibt es für fast alle Kryptowährungen einen Preisgewinn aufgrund der Spekulationen zu den kommenden Genehmigungen.

Die Zukunft von Bitcoin nach ETF-Genehmigung

Aktuell beläuft sich die weltweite Marktkapitalisierung von Kryptowährungen auf etwa 1,4 Billionen US-Dollar. Das Finanzunternehmen BlackRock, das ebenfalls einen Antrag für einen Bitcoin-Spot-ETF gestellt hat, verwaltet alleine ein Gesamtvermögen von fast 9 Billionen US-Dollar. Hinzu kommen derzeit elf weitere Finanzinstitute mit Multi-Milliarden-Dollar-Funds, die ebenfalls bei der SEC Anträge eingereicht haben.

Es ist also offensichtlich, dass diese Anträge - sollten sie denn genehmigt werden - viel Geld auf den Krypto-Markt bringen könnten. Gerade Bitcoin dürfte davon profitieren, da es als größte Kryptowährung der Welt bereits jetzt durch die Mainstream-Medien bekannt ist. Schon jetzt sehen viele Krypto-Experten einen Bitcoin Preis von 120.000 US-Dollar im kommenden Jahr. Doch auch viele Altcoin-Projekte werden von der positiven Stimmung am Krypto-Markt profitieren.

Bereits jetzt können selbst neue Krypto-Projekte wie zum Beispiel Bitcoin Minetrix von dem Hype profitieren, der aktuell um die Bitcoin-Spot-ETFs entsteht. Gerade das Cloud Mining, das durch Bitcoin Minetrix revolutioniert wird, wird auch in Zukunft mehr und mehr in den Vordergrund rücken. Denn gerade hierzulande ist das klassische Bitcoin Mining einfach nicht mehr rentabel.

Bitcoin Minetrix: Cloud Mining für Krypto-Interessierte

Hinter Bitcoin Minetrix (BTCMTX) steckt ein Bitcoin Cloud Mining Service, der es Nutzern erlaubt, ohne hohe Investitionen in Mining-Hardware oder Lagerräume am Bitcoin Mining teilzunehmen. Hier wurde extra der Stake-to-Mine-Algorithmus entwickelt, bei dem die Nutzer den nativen Token der Plattform staken, um dafür Mining-Credits zu erhalten. Diese werden wiederum für das Mining verbrannt, was dann die Bitcoin-Mining-Power freischaltet.

Das ganze System basiert auf der Ethereum-Blockchain, was einerseits eine hohe Transparenz bietet, da sämtliche Daten öffentlich auf der Blockchain eingesehen werden können. Andererseits ist auch eine hohe Sicherheit garantiert, da Smart Contracts eingesetzt werden können. Diese überweisen vollkommen automatisch die Staking-Rewards oder BTC-Belohnungen für das Mining, sodass Fehler oder Betrug ausgeschlossen sind.

Aktuell befindet sich Bitcoin Minetrix noch in der Vorverkaufsphase, konnte allerdings schon über 4,1 Millionen US-Dollar an Kapital sammeln. Wer jetzt noch frühzeitig in den $BTCMTX-Token investiert, der kann nicht nur bereits mit dem Staking durchstarten, sondern gleichzeitig auch von den regelmäßigen Preiserhöhungen profitieren, die noch während der Presale-Phase stattfinden.

Aktuell wird der $BTCMTX-Token für 0,0117 US-Dollar angeboten. Wer möchte, der kann den Bitcoin Minetrix Token mit Ethereum, USDT oder BNB kaufen. Selbst mit einer normalen Bankkarte können interessierte Anleger in das Projekt investieren.