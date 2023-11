Solana kaufen oder nicht? Darauf kommt es jetzt an!

Die marktbreite Korrektur trifft Solana (SOL) besonders hart - denn in den letzten 24 Stunden fällt SOL um rund 12,5 %. Weiterhin belaufen sich die Kursgewinne auf Wochensicht auf 24 %. Dennoch gibt es eben in einer parabolischen Rallye auch Gewinnmitnahmen, die dann mitunter heftig ausfallen können. Wer Volatilität nicht mag, ist bei SOL im aktuellen Marktumfeld falsch aufgehoben, obgleich es sich bei Solana um den besten Altcoin der letzten Wochen handelt.

Dennoch stellen sich Anleger nach Kursgewinnen von rund 150 % in den letzten Wochen natürlich die Frage, ob es nicht zu spät ist, in Solana zu investieren. Solana kaufen oder nicht? Wir haben uns dieses Thema näher angeschaut:

Interesse an Solana steigt immer weiter: Private Händler & Institutionelle setzen auf SOL

Google-Trends-Daten offenbaren ein stark steigendes Interesse an Solana. Die Entwicklung weltweit in den vergangenen drei Monaten deutet immer weiter an, dass Solana (SOL) eine spannende Wahl für Investoren wird.

Ein konstant steigendes Interesse an Solana, gemessen an Google Trends Daten, signalisiert dabei mehrere positive Entwicklungen. Zunächst zeigt es eine wachsende Bewusstheit und Akzeptanz von Solana in der Öffentlichkeit und unter Investoren, was auf ein verstärktes Vertrauen in seine langfristige Lebensfähigkeit und Leistungsfähigkeit hindeutet. Denn Solana ist im November 2023 zweifelsfrei Thema im Krypto-Mainstream. Dieses steigende Interesse kann auch die Innovationskraft und die technologischen Fortschritte von Solana widerspiegeln, insbesondere in Bezug auf seine Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und geringen Transaktionskosten. Denn die Community ist lebendig, die Entwicklertätigkeit weiterhin aktiv. All dies deutet auf nachhaltige Relevanz von Solana hin.

Doch Solana wird nicht nur in der Masse beliebter. Auch institutionelle Investoren werfen zunehmend ein Auge auf Solana - so hat sich auch Cathie Wood, Ark-Invest-Chefin und Krypto-Bulle, kürzlich ausdrücklich positiv über SOL geäußert.

Cathie Wood is bullish on Solana $SOL. pic.twitter.com/zkYz20UxFg - Altcoin Daily (@AltcoinDailyio) November 15, 2023

Solana wird zur "Blockchain für Alle", oder?

In Zeiten, in denen eine mögliche Massenadoption von Blockchain-Technologien näherr rückt, sorgt der Grundgedanke von Solana, eine Blockchain für alle zu bauen, für besondere Aufmerksamkeit. Solana zeichnet sich durch die Fähigkeit aus, geringe Kosten und hohe Geschwindigkeit miteinander zu verbinden. Dies macht sie besonders attraktiv für eine breite Nutzerbasis - von individuellen Anwendern bis hin zu großen Unternehmen. Die hohe Transaktionsgeschwindigkeit und Skalierbarkeit von Solana ermöglichen es, auch bei steigender Nutzerzahl effizient zu bleiben, was sie zu einer praktikablen Lösung für alltägliche Anwendungen macht. Darüber hinaus ermöglichen die niedrigen Transaktionsgebühren eine inklusivere Beteiligung, da sie die finanzielle Barriere für den Einstieg senken. Diese Merkmale tragen dazu bei, dass Solana als eine führende Plattform für die zukünftige Massenadoption von Blockchain-Technologie angesehen wird.

Blockchains should be accessible to anyone, anywhere, anytime.



With less than $0.001 average fees per transaction, Solana is for everyone.OnlyPossibleOnSolana



Join the movement: https://t.co/nQ0eqevrbL pic.twitter.com/Er2O55J3ho - Solana (@solana) November 15, 2023

Zugegebenermaßen ist es in puncto Total Value Locked noch ein weiter Weg, um Ethereum (Marktanteil 54 %) zu überholen. Denn aktuell beläuft sich das TVL von Solana nur auf 1,23 % des gesamten Defi-Markts, nach Daten von DefiLlama. Dennoch zeigt auch die Entwicklung des TVLs im Jahr 2023 in die richtige Richtung und konnte sich deutlich erholen - zuletzt sogar mit parabolischem Anstieg:

Langfristig bleibt SOL attraktiv, kurzfristig überkauft

Solana bleibt auf lange Sicht eine spannende L1, insbesondere angesichts ihrer effizienten und kostengünstigen Technologie. Trotz der Herausforderung, Ethereum in Bezug auf Marktpräsenz zu übertreffen, hat Solana beeindruckende Fortschritte gemacht. Die jüngsten Verbesserungen, insbesondere die Verringerung von Ausfällen, stärken Solanas Position weiter und zeigen die Entschlossenheit der Entwickler, die Blockchain zu optimieren. Bedeutsam sind auch die Partnerschaften mit namhaften Unternehmen wie Visa und Spotify, die Solanas Glaubwürdigkeit und Reichweite vergrößern.

Brave

Circle

Discord

Google

Shopify

Stripe

Visa



All chose Solana.



Will you? pic.twitter.com/WmWYhe5N3X - King tD | (@solana_king) October 19, 2023

Diese Kooperationen ermöglichen es Solana, ihre Technologie in bestehende Geschäftsmodelle zu integrieren und den Übergang in den Mainstream zu beschleunigen.

Allerdings zeigt der aktuelle RSI auf Tagesbasis, dass Solana kurzfristig überkauft sein könnte, was zu einer gewissen Vorsicht bei Investitionen mahnt. Trotzdem bleibt die langfristige Perspektive für Solana vielversprechend, deutliche Rücksetzer bleiben Kaufchancen.

Drei Solana Alternativen im Presale

Für risikoaffine Anleger kann es spannend bleiben, auch kleinere, geringer kapitalisierte Kryptowährungen als Alternativen zu etablierten Größen wie Solana ins Portfolio aufzunehmen. Diese kleineren Kryptos bieten oft ein höheres Wachstumspotenzial, da sie noch am Anfang ihrer Entwicklung stehen und möglicherweise günstig bewertet sind - drei Krypto-Presales, die aktuell für Furore sorgen.

Bitcoin ETF Token

Der Bitcoin ETF Token birgt erhebliches Potenzial, das er durch den aktuellen ETF-Hype, seine Kopplung an realweltliche Entwicklungen des Bitcoin-ETF und seine deflationären Tokenomics realisieren möchte. Durch die direkte Verbindung zu den Entwicklungen rund um Bitcoin-ETFs ermöglicht er Investoren, indirekt von der Dynamik des Bitcoin-Marktes zu profitieren. Zusätzlich bieten die deflationären Tokenomics, die eine stetige Reduzierung des Angebots vorsehen, das Potenzial für eine Wertsteigerung des Tokens.

Hinzu kommen attraktive Staking-Renditen, deutlich im dreistelligen Bereich, die Investoren für das Halten des Tokens belohnen. Der Hype-Faktor des Tokens ist evident, unterstrichen durch die schnelle Kapitalaufnahme von fast 100.000 Dollar in nur wenigen Tagen. Da der Preis in weniger als drei Tagen wieder steigt, könnte sich ein schneller Blick auf BTCETF lohnen.

Zum Bitcoin ETF Token

Bitcoin Minetrix

Bitcoin Minetrix adressiert das zunehmend zentralisierte Bitcoin-Mining durch einen innovativen Ansatz: Cloud-Mining, das sowohl dezentralisiert als auch tokenisiert ist. Dieser zukunftsträchtige Ansatz ermöglicht es Einzelpersonen und kleineren Gruppen, am Mining-Prozess teilzunehmen, ohne die Notwendigkeit teurer Hardware oder extensiver technischer Kenntnisse. Durch die Tokenisierung wird das Mining zugänglicher und bietet eine transparente und effiziente Möglichkeit der Partizipation. Schon im Presale zeigt Bitcoin Minetrix das Potenzial mit attraktiven Staking-Renditen, die Investoren für ihre frühe Beteiligung und das Halten der Tokens belohnen. Diese Kombination aus Dezentralisierung, Tokenisierung und ökonomischen Anreizen positioniert Bitcoin Minetrix als eine spannende Solana Alternative im Marktsegment der Presales.

Zu Bitcoin Minetrix

Meme Kombat

Meme Kombat ist ein neuer Meme-Coin, der sich jedoch durch seinen praktischen Nutzen abhebt. Der Fokus liegt auf einem Gaming-Ökosystem, in dem beliebte Meme-Figuren in virtuellen Battles gegeneinander antreten. Nutzer haben die Möglichkeit, auf diese Kämpfe zu wetten und dabei Geld zu verdienen, was eine einzigartige Interaktionsform im Bereich der Meme-Coins scheint. Denn ein Bet-to-Earn-Battle-Konzept gab es bis dato wohl noch nicht.

Zusätzlich bietet Meme Kombat Staking-Optionen, die Anlegern ermöglichen, passives Einkommen zu generieren. Das Konzept vereint das virale Element von Memes mit der Möglichkeit, durch Teilnahme an diesem Ökosystem finanziell zu profitieren. Dieses innovative und unterhaltsame Modell verleiht Meme Kombat ein hohes virales Potenzial. Dank Blochchain-Technologie und KI-Visualisierung scheint das Gaming-Ökosystem auch technologisch ausgereift.

Zum Meme Kombat Presale

