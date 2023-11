DJ MARKT USA/Leichte Aufschläge zum Wochenausklang

Mit einem leichten Plus dürfte die Wall Street in den letzten Handelstag der Woche starten. Der Future auf den S&P-500 verbessert sich aktuell um 0,3 Prozent. Weiterhin stützt die Hoffnung, dass der Zinsgipfel in den USA erreicht ist. Manifestiert wurde dies durch die niedriger als erwarteten Inflationsdaten im Wochenverlauf. Der stärker als prognostizierte Anstieg der wöchentlichen Erstanträge am Vortag untermauerte dies.

Auch verstärkt sich weiter die Hoffnung einer "sanften" Landung der US-Konjunktur. Zudem stützen die erneut nachgebenden Renditen am US-Anleihemarkt. Die Rendite zehnjähriger Papiere ist unter die Marke von 4,40 Prozent gefallen.

Die Agenda der US-Daten zeigt sich zum Wochenausklang sehr übersichtlich. Es werden lediglich Baubeginne und -genehmigungen für Oktober veröffentlicht.

Bei den Einzelwerten geht es vor der Startglocke für die Aktien von Applied Materials um 7,3 Prozent abwärts, obwohl das Unternehmen im vierten Geschäftsquartal die Markterwartungen übertroffen hat und auch der Ausblick für das laufende Quartal über den Erwartungen gelegen hat. Doch Medienberichten zufolge hat das US-Justizministerium Ermittlungen eingeleitet, weil der Konzern Anlagen ohne die erforderlichen Lizenzen an ein chinesisches Unternehmen geliefert haben soll.

Gap machen dagegen einen Kurssprung um 17,1 Prozent nach oben. Der Bekleidungseinzelhändler hat für das dritte Quartal über den Erwartungen liegende Ergebnisse und höhere Gewinnspannen gemeldet, was auf nachlassenden Druck zu Preissenkungen zurückzuführen sei. Der Jahresausblick wurde bestätigt. Goodyear Tire & Rubber (-0,2%) schließt zwei Produktionsstätten in Deutschland, um die Produktionskosten zu senken und die Wettbewerbsposition in der EMEA-Region zu verbessern. Betroffen sind die Werke in Fürstenwalde und Fulda.

