Die Volvo-Car-Aktie ist auf ein Rekordtief gecrasht. Was ist passiert?Die Volvo-Aktie ist am Freitagmorgen um bis zu 14 Prozent gefallen und hat laut Reuters-Daten ein Rekordtief erreicht. Nach dem Kurssturz konnten sich die Titel etwas erholen und liegen derzeit rund zehn Prozent im Minus. Der Aktiencrash war eine direkte Folge des Handelns des größten Anteilseigners, des chinesischen Unternehmens Zhejiang Geely Holding Group. Geely hat am Donnerstag mit dem Verkauf von rund 100 Millionen Aktien des schwedischen Automobilherstellers begonnen, und laut den Aussagen des federführenden Bankenkonsortiums erfolgte dieser Verkauf zu einem Preis von rund 37 schwedischen Kronen je Aktie, was einem …