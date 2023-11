Die Aktie von Volkswagen kann von den heute veröffentlichen Auslieferungszahlen für Oktober profitieren. Auf der Handelsplattform Tradegate gewinnt das Papier gegen Mittag 0,8 Prozent auf 109,54 Euro. Der Konzern konnte im vergangenen Monat bei den Verkäufen weiter zulegen und insbesondere auch in China wieder mehr Auslieferungen verzeichnen.Im Oktober lieferte der Konzern mit all seinen Marken 765.500 Fahrzeuge aus und damit 10,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie die Wolfsburger am Freitag mitteilten. ...

