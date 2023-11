BERLIN (dpa-AFX) - Die Ampel-Koalition will den aus Krediten finanzierten Kapitalstock für die Aktienrente um zwölf Milliarden Euro erhöhen. Er werde "auf 22 Milliarden Euro hochgefahren", sagte FDP-Haushälter Otto Fricke am Freitag nach der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses in Berlin. Die Aktienrente - offiziell Generationenkapital - soll längerfristig die Rentenversicherung entlasten. Aus öffentlichen Mitteln soll Stück für Stück ein Kapitalstock aufgebaut werden, aus dessen Erträgen die Rentenbeiträge und das Rentenniveau stabilisiert werden sollen.

Bis zum Jahr 2035 soll das Generationenkapital ein Volumen von 200 Milliarden Euro erreichen. Im Haushalt für das laufende Jahr sind zehn Milliarden Euro Startkapital reserviert. Im Finanzministerium geht man davon aus, dass die Anlage nicht auf die Schuldenbremse angerechnet wird, weil sich das Finanzvermögen das Bundes nicht ändert./tam/DP/jha