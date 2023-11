München (ots) -Ab Mittwoch, 29. November 2023 um 20:15 Uhr im Ersten und ab 22. November online first in der ARD MediathekWas, wenn die Natur endlich den Respekt einfordert, der ihr gebührt? - "Schnee" ist eine sechsteilige Mystery-Thriller-Serie in Zeiten der Klimakrise, die von einem furchteinflößenden Szenario erzählt. Brigitte Hobmeier und Robert Stadlober in den Hauptrollen verknüpfen dabei das brisante Thema Klimawandel mit einer dramatischen Familiengeschichte.Für Robert Stadlober war der Dreh auf über 2.000 Meter Höhe quasi ein Heimspiel: "Ich bin in den Bergen geboren und aufgewachsen. Ein Leben ohne Berge ist für mich unvorstellbar."Mystery ist ein eher selten bespieltes Genre im deutschen Fernsehen - für Brigitte Hobmeier ist das dahinter aufscheinende Thema aber eines, das die Menschheit von jeher tief bewegt hat: "Der Glaube an das Wirken übernatürlicher Kräfte ist erstaunlich zeitlos. Über Jahrtausende hinweg war es selbstverständlich, dass Götter Einfluss auf unser Leben haben, und dass wir Menschen sie im besten Fall beschwichtigen können. Solche Vorstellungen - Glaube, Aberglaube, Rituale - begleiteten unsere Vorfahren, da bleiben kollektive Erfahrungen in unserem mentalen Rucksack. Deshalb sind uns diese mythischen Geschichten im Inneren nicht fremd. Wir können andocken."Zum Inhalt:Die Ärztin Lucia Salinger (Brigitte Hobmeier) zieht mit ihrer Familie in das Bergdorf Rotten. Ihre zehnjährige Tochter Alma (Laeni Geiseler) leidet an schwerem Asthma, die Bergluft soll die Krankheit lindern. Doch die erhoffte Idylle hat Risse: Der Schneemangel bedroht den Wintersportort. Die Eltern ihres Mannes Matthi (Robert Stadlober), die größten Hoteliers der Gegend, träumen von besseren Zeiten und planen die Sprengung eines Bergrückens, um eine neue Gondelstation zu bauen. Als der schmelzende Gletscher dann eine lang verschüttete Leiche freigibt, werden Lucia und ihre Tochter Alma in mysteriöse Vorkommnisse hineingezogen, auch weil das Mädchen behauptet, sie kommuniziere mit der Toten aus dem Eis. Kommissar Prochazka (Stipe Erceg) ermittelt bald und bemerkt, wie der Fund droht, das Dorf gegen Lucia aufzubringen und ihre Ehe zu zerreißen. Lucia erkennt, dass die Geheimnisse des Dorfes nur aufgedeckt werden können, wenn sie sich dem Mythos des Berges stellt."Schnee" ist eine Produktion der Primary Pictures (Produzentin: Gabriela Bacher) in Koproduktion mit X-Filme Production (Produzent: Uwe Schott) in Zusammenarbeit mit Mestiere Cinema, in Koproduktion mit dem ORF, BR, NDR, in Zusammenarbeit mit ARTE. Regie führten Esther Rauch und Catalina Molina, hinter der Kamera stand Leah Striker. Die Redaktion haben Katharina Schenk und Stephan Aichinger (ORF), Bettina Ricklefs und Claudia Luzius (BR), Eva-Maria von Geldern (ARTE), Sabine Holtgreve und Christoph Schmidt (NDR)."Schnee" - am 29. November ab 20:15 Uhr (Episoden 1 bis 3) und am 1. Dezember ab 22:20 Uhr (Episoden 4 bis 6) im Ersten. Ab 22. November ist "Schnee" online first in der ARD Mediathek zu sehen.Im Presseservice (https://presse.daserste.de) steht ein Presseheft zum Download bereit.Im Vorführraum des Ersten (https://presse.daserste.de/video/vorfuehrraum/index.html) können akkreditierte JournalistInnen alle sechs Episoden der Serie sichten.Wenn Sie weitere Informationen und Unterstützung für Ihre Berichterstattung benötigen bzw. eine Interviewanfrage haben, melden Sie sich bitte gerne bei der Presseagentur Presse-Partner Köln.Pressekontakt:Dr. Lars JacobARD ProgrammdirektionPresse und InformationTel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.deMalte WeberPresse-Partner Köln,Tel.: 0221/16534350,E-Mail: weber@presse-partner.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5651555