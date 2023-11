Stand gestern hatte die Aktie des Baukonzerns Hochtief seit Jahresbeginn rund 94 Prozent zugelegt. Am Freitag setzt der MDAX-Wert sogar noch ein paar Prozentpünktchen drauf und markiert so den höchsten Stand seit Ausbruch der Coronakrise. Die nächsten wichtigen Hürden liegen erst im Bereich von 120 Euro, so dass eine Long-Spekulation sich lohnen sollte. Mehr dazu im Video.

