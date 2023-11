SAN CARLOS, Kalifornien (ots) -Check Point Research deckt die Instrumentalisierung von Luxusmarken durch Cyber-Kriminelle auf und warnt Konsumenten, online wachsam zu sein.Check Point Research (CRP), die Forschungsabteilung von Check Point® Software Technologies Ltd. (https://www.checkpoint.com/) (NASDAQ: CHKP), ein weltweit führender Anbieter von Cyber-Sicherheitslösungen, warnt vor E-Mail- und Website-Betrügern, die sich den Kaufrausch der Konsumenten rund um den Black Friday zunutze machen wollen. Besonders Lieferdienste und Versandunternehmen stehen im Fokus der Hacker. Bereits jetzt stieg im Oktober 2023 die Zahl der bösartigen Dateien im Zusammenhang mit Bestellungen, Lieferungen und Versand um 13 Prozent im Vergleich zum Oktober 2022. Dazu passt gut die Aussage von Philipp Schindler (https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2023-11-15/holiday-shopping-online-ad-outlook-dim-as-shoppers-seek-sales), Chief Business Officer bei Google, die er vor wenigen Tagen gegenüber Investoren tat: "Die Erwartungen der Verbraucher ändern sich, vor allem in Bezug auf Preis und Bequemlichkeit. Wir haben während der Feiertage viermal mehr Anfragen zu Angeboten als zu anderen Zeiten gesehen. 75 Prozent der Nutzer sagen, dass sie bei Anbietern mit kostenlosem Versand einkaufen werden."CPR hat dabei ein besorgniserregendes E-Mail-Muster aufgedeckt, welches von Hackern eingesetzt wird. Bei dieser betrügerischen Taktik werden bekannte Marken, wie Louis Vuitton, Rolex, Ray Ban, DHL, Reebok, On, Hoka und Salomon, gefälscht. Die Hacker erstellen verlockende E-Mails, die hohe Rabatte auf diese Luxusprodukte versprechen. Dabei werden die E-Mail-Adressen geschickt manipuliert, um die Marken zu imitieren. Jedoch: Trotz des Anscheins der Legitimität zeigt sich bei näherer Betrachtung schon, dass die Herkunft der E-Mails in keiner Verbindung zu den tatsächlichen Luxus-Unternehmen steht.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldTel.: 089 74747058-0info@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Check Point Software Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14890/5651637