DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12:51 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YtD E-Mini-Future S&P-500 4.532,00 +0,2% +14,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.893,25 -0,0% +39,7% Euro-Stoxx-50 4.336,37 +0,8% +14,3% Stoxx-50 3.937,49 +0,9% +7,8% DAX 15.913,64 +0,8% +14,3% FTSE 7.473,79 +0,8% -0,5% CAC 7.229,39 +0,9% +11,7% Nikkei-225 33.585,20 +0,5% +28,7% EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD Bund-Future 131,40 +0,33 -1,40

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,80 72,90 +1,2% +0,90 -4,5% Brent/ICE 78,45 77,42 +1,3% +1,03 -3,9% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 45,4 45,83 -0,9% -0,43 -49,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.990,30 1.981,25 +0,5% +9,05 +9,1% Silber (Spot) 24,03 23,98 +0,2% +0,05 +0,3% Platin (Spot) 908,10 897,40 +1,2% +10,70 -15,0% Kupfer-Future 3,70 3,70 -0,1% -0,00 -2,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Nach den massiven Abschlägen des Vortages von knapp 5 Prozent auf die tiefsten Stände seit vier Monaten erholen sich die Erdölpreise leicht. WTI und Brent verteuern sich um gut 1 Prozent je Fass. Die UBS spricht mit Blick auf den Vortag von einer Kombination von Leerverkäufen und dem Fall durch technische Marken. Es gebe aber weiterhin Nachfragesorgen. Die leichte Erholung zum Wochenschluss könnte der Spekulation geschuldet sein, dass Saudi-Arabien wegen des Preisverfalls die Förderbeschränkungen ins neue Jahr verlängere, heißt es bei der ING.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit einem leichten Plus dürfte die Wall Street in den letzten Handelstag der Woche starten. Weiterhin stützt die Hoffnung, dass der Zinsgipfel in den USA erreicht ist. Manifestiert wurde dies durch die niedriger als erwarteten Inflationsdaten im Wochenverlauf. Der stärker als prognostizierte Anstieg der wöchentlichen Erstanträge am Vortag untermauerte dies. Auch verstärkt sich weiter die Hoffnung einer "sanften" Landung der US-Konjunktur. Zudem stützen die erneut nachgebenden Renditen am US-Anleihemarkt. Die Rendite zehnjähriger Papiere ist unter die Marke von 4,40 Prozent gefallen. Bei den Einzelwerten geht es vor der Startglocke für die Aktien von Applied Materials deutlich abwärts, obwohl das Unternehmen im vierten Geschäftsquartal die Markterwartungen übertroffen hat und auch der Ausblick für das laufende Quartal über den Erwartungen gelegen hat. Doch Medienberichten zufolge hat das US-Justizministerium Ermittlungen eingeleitet, weil der Konzern Anlagen ohne die erforderlichen Lizenzen an ein chinesisches Unternehmen geliefert haben soll.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Oktober Baubeginne PROGNOSE: -0,6% gg Vm zuvor: +7,0% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -1,6% gg Vm zuvor: -4,4% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen bauen die Gewinne am Freitagmittag leicht aus. Unterstützung kommt von den weiter nachgebenden Renditen an den Anleihemärkten. Die britischen Staatsanleihen legen nach den deutlich unterhalb der Erwartung ausgefallene Einzelhandelsumsätze per Oktober deutlich zu. Diese deuten für Neil Wilson, Marktstratege bei Markets.com darauf hin, dass die Bank of England bereit sein könnte, im nächsten Jahr Zinssenkungen vorzunehmen. Das unterstützt das Szenario, dass die Zentralbanken im kommenden Jahr damit beginnen werden, den Leitzinssenkungszyklus einzuläuten. Die Berichtssaison ist weitgehend abgeschlossen, für die Einzelwerte fehlen mithin die Impulse. Am Freitag findet nochmals ein kleiner Verfalltermin an der Eurex statt: nachdem die Aufwärtsbewegung der vergangenen Tage die Basispreise überrollt hat, ist auch von dieser Seite wenig zu erwarten. Fresenius Medical Care (FMC) legen um 2,8 Prozent zu, nachdem die Societe Generale den Wert auf "Kaufen" genommen hat und das Kursziel mit 71 Euro deutlich höher sieht. Die Analysten von JP Morgan sehen das Kursziel des DAX-Schwergewichts Siemens nun bei 195 Euro - die der Citi gar bei 200 Euro -, die Aktie notiert nach der Rally am Vortag 0,9 Prozent höher. Etwas vorsichtigere Töne schlägt Generali (-1,9%) an. Die Versicherung erwartet, dass die Branche möglicherweise von einer schwächeren Nachfrage aufgrund einer globalen wirtschaftlichen Verlangsamung betroffen sein könnte und meldete einen niedrigeren Nettogewinn für das dritte Quartal. Für die Aktie von Volvo Car geht es um 9,7 Prozent nach unten. Hier belastet nach Aussage eines Händlers ein Bericht der Automotive News Europe, dem zufolge Geely ihre Beteiligung an dem Unternehmen herunterfahren möchte.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:24 Uhr Do, 17:04 % YTD EUR/USD 1,0867 +0,1% 1,0839 1,0881 +1,5% EUR/JPY 162,44 -0,7% 163,31 163,60 +15,7% EUR/CHF 0,9644 -0,0% 0,9636 0,9652 -2,6% EUR/GBP 0,8743 +0,0% 0,8752 0,8746 -1,2% USD/JPY 149,47 -0,8% 150,67 150,36 +14,0% GBP/USD 1,2429 +0,1% 1,2385 1,2442 +2,8% USD/CNH (Offshore) 7,2216 -0,3% 7,2520 7,2483 +4,2% Bitcoin BTC/USD 36.384,26 +0,3% 36.264,44 36.529,25 +119,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar gibt zwischenzeitliche Gewinne wieder ab und zeigt sich im Minus. Der Dollar-Index reudziert sich um 0,2 Prozent. Die Analysten der Danske Bank setzen kurzfristig auf den Euro, sie trauen ihm auf Sicht eines Monats Potenzial bis 1,10 Dollar zu. Sie verweisen auf die zuletzt schwächer als gedacht ausgefallenen US-Daten - sehen allerdings hierbei die Gemeinschaftswährung im Vorteil und sprechen von einer steigenden Risikoneigung. Mittelfristig über einen Zeithorizont von sechs bis zwölf Monate rechnet Danske dagegen mit fallenden Euro-Wechselkursen und begründet dies mit den relativen Handelsbedingungen, den realen Wachstumsaussichten und der relativen Entwicklung der Lohnstückkosten.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Während die Börse in Hongkong deutlich nachgab, schloss der Aktienmarkt in Tokio etwas fester. Von der Wall Street kamen keine einheitlichen Vorgaben. Hier hatten die Börsen nach den jüngst deutlichen Aufschlägen wenig verändert geschlossen. Belastet wurde der Hang-Seng-Index von Alibaba. Die Aktie knickte um 9,7 Prozent ein. Der Technologieriese hatte am Donnerstag nach Handelsschluss in Asien der geplanten Ausgliederung seiner Cloud-Sparte eine Absage erteilt. Stattdessen wolle man sich nun auf die Entwicklung eines nachhaltigen Wachstumsmodells für das Geschäft konzentrieren, hieß es bei Vorlage der Zahlen für das zweite Geschäftsquartal, die gut ausgefallen waren. Chinesische Immobilienwerte gaben erneut nach. Nomura erwartet, dass Chinas Immobilienmarkt nach den verhaltenen Preisdaten für neue Häuser am Donnerstag noch nicht die Talsohle erreicht habe.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen treten zum Wochenschluss auf der Stelle. Am späten Abend könnte es dann nochmals interessant werden, wenn Moody's ihre Ratingentscheidung zu Italien bekannt gibt. Derzeit stuft die Agentur das Land mit "Baa3" ein, im August vergangenen Jahres wurde der Ausblick auf negativ gesenkt. Zuletzt mehrten sich für die Zinsstrategen der DZ Bank die Hinweise, dass Moody's Italien womöglich noch eine weitere Bewährungsfrist einräumen könnte.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BAYER

hat am Donnerstag für insgesamt 5,75 Milliarden US-Dollar Anleihen platziert. Die Platzierung bestand aus fünf Tranchen mit Laufzeiten zwischen 3 und 30 Jahren und richtete sich ausschließlich an institutionelle Investoren.

COMMERZBANK

Chef Manfred Knof hat eine mutige Herangehensweise an die bestehenden Herausforderungen angemahnt. "Um erfolgreich durch Wandel und Transformation zu navigieren, um die riesigen Chancen der Transformation zu nutzen, müssen wir Risiken eingehen, statt sie zu vermeiden oder zu minimieren", sagte Knof laut Redetext beim European Banking Congress in Frankfurt.

VOLKSWAGEN

Konzern hat seinen Absatz dank besserer Verkäufe in allen Weltregionen im Oktober kräftig gesteigert. Die Verkäufe legten um 10,7 Prozent auf 765.500 Fahrzeuge zu. In den ersten zehn Monaten des Jahres verkaufte Volkswagen weltweit 7,48 Millionen Autos, ein Plus von 10,9 Prozent im Vorjahr.

AAREAL BANK

Der letzte Handelstag der Aareal Bank ist der kommende Dienstag. Die Frankfurter Wertpapierbörse hat dem Antrag des Immobilienfinanzierers auf Widerruf der Börsenzulassung stattgegeben. Damit wird die Aktie mit Ablauf des 21. November nicht mehr im regulierten Markt gehandelt.

GEELY/VOLVO CAR

Der chinesische Mehrheitsaktionär von Volvo Car will einen Teil seiner Aktien verkaufen, damit der Streubesitz des schwedischen Autoherstellers steigt. Man werde die Beteiligung bis auf 78,7 Prozent senken, teilte die Zhejiang Geely Holding Group mit, die 2010 Volvo Car 2010 von Ford übernommen hatte. Aktuell liegt ihr Anteil bei rund 82 Prozent. Nach der Mitteilung brach die Notierung der Aktie von Volvo Car um 11 Prozent ein und ist damit Schlusslicht im Stoxx Europe 600.

LANG & SCHWARZ

hat den Gewinn im dritten Quartal mehr als verdoppelt. In einem weiterhin schwierigen Marktumfeld sei es gelungen, ein deutlich positives Gesamtergebnis zu erwirtschaften, zu dem alle Geschäftsbereiche beigetragen haben, teilte der Handelsplattformbetreiber aus Düsseldorf mit. Er warnte aber vor einer deutlich schwächeren Geschäftsentwicklung im Schlussquartal.

AMAZON

will über seine Plattform künftig auch Autos verkaufen. Der US-Konzern kündigte am Donnerstag bei einer Automesse in Los Angeles eine erste Kooperation mit dem südkoreanischen Hersteller Hyundai zum Verkauf von Fahrzeugen in den USA an. Die Partnerschaft sieht demnach auch vor, dass Amazons virtueller Assistenz Alexa ab 2025 in den Autos von Hyundai vorhanden ist.

AMS-OSRAM

hat seine geplante Emission von vorrangig unbesicherten Anleihen aufgrund starker Nachfrage auf 1 Milliarde Euro aufgestockt. Im Rahmen eines Ende September bekannt gegebenen Finanzierungsplans hatte der österreichische Halbleiterkonzern noch ein Volumen von rund 800 Millionen Euro geplant.

BRANICKS

verkauft zwei Logistik-Immobilien in Neufahrn bei München für rund 80 Millionen Euro an einen ausländischen Investor. Der Abschluss der Transaktion ist für Ende Dezember 2023 geplant. Mit diesem Verkauf erreiche das seit Jahresbeginn beurkundete Verkaufsvolumen 225 Millionen Euro.

GENERALI

hat im dritten Quartal operativ und unter dem Strich weniger verdient. Dabei spürte der italienische Versicherer die Schadenbelastung durch Überschwemmungen und Hagelstürme in einigen europäischen Ländern im Segment Schaden-und Unfallversicherung. Das Segment Lebensversicherung hingegen legte im Vorjahresvergleich zu. Insgesamt warnte die Assicurazione Generali, dass die Branche im Zusammenhang mit der weltwirtschaftlichen Verlangsamung von einer schwächeren Nachfrage betroffen sein könnte.

LSE

Der Betreiber der Londoner Börse will in den kommenden Jahren 1 Milliarde Pfund über Aktienrückkäufe an seine Aktionäre ausschütten. Die London Stock Exchange Group (LSE) hat sich zudem zum Ziel gesetzt, den organischen Umsatz jährlich im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich zu steigern und das Wachstum nach 2024 zu beschleunigen.

SPACEX

hat den lange erwarteten zweiten Testflug seiner Riesenrakete Starship wegen technischer Probleme auf Samstag verschoben. SpaceX-Chef Elon Musk schrieb am Donnerstag auf der Onlineplattform X (früher Twitter), es müsse ein "Gitterflossen-Stellantrieb" ausgetauscht werden. Der erste unbemannte Startversuch im April hatte mit einer großen Explosion geendet und eine monatelange Untersuchung der US-Luftfahrtbehörde FAA nach sich gezogen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 17, 2023 06:56 ET (11:56 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.