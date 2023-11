Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird im Rahmen deutsch-italienischer Regierungskonsultationen am kommenden Mittwoch Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni im Kanzleramt empfangen. "Ab 13 Uhr werden der Bundeskanzler und die italienische Ministerpräsidentin Meloni zunächst am virtuellen G20-Treffen der Staats- und Regierungschefs teilnehmen", sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Freitag in Berlin.



Danach würde beide in Begleitung der jeweiligen Wirtschaftsminister im Haus der deutschen Wirtschaft am sogenannten "Leaders' Dialogue" teilnehmen. "Anschließend wird es im Kanzleramt ein Gespräch des Kanzlers mit seiner italienischen Amtskollegin geben." Danach sei die Unterzeichnung eines deutsch-italienischen Aktionsplans vorgesehen und direkt im Anschluss eine gemeinsame Pressekonferenz, so Hebestreit.

