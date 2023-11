EDINBURGH, Schottland, Nov. 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blackford, der bahnbrechende Anbieter von strategischen KI-Plattformen und -Lösungen, und contextflow haben heute eine kommerzielle Partnerschaft bekanntgegeben, um die ADVANCE Chest CT-Lösung von contextflow im Gesundheitswesen anzubieten.



Im Rahmen der Partnerschaft wird die innovative Technologie von contextflow in die fortschrittliche KI-Plattform von Blackford integriert. Blackford bietet Fachleuten im Gesundheitswesen Zugang zu einem umfangreichen Portfolio an medizinischen KI-Lösungen, die die klinische Effizienz steigern und die Ergebnisse für die Patienten verbessern. Durch die Integration der fortschrittlichen Erkennungstechnologie von contextflow in die Blackford-Plattform kann Blackford Gesundheitsdienstleistern ein leistungsfähiges Instrument zur Erkennung von ILD, COPD und Lungenkrebs auf Thorax-CTs anbieten.

"Blackford hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Leben von Patienten und Bevölkerungen zu verbessern. Dies können wir erreichen, indem wir Gesundheitsdienstleistern auf der ganzen Welt maßgeschneiderte KI-Lösungen zur Verfügung stellen, um die Therapieauswahl und Behandlungsoptimierung zu verbessern", so Ben Panter, CEO von Blackford. "Wir freuen uns, mit contextflow zusammenzuarbeiten, um unser KI-Portfolio um deren fortschrittliche Werkzeuge zur Erkennung, Quantifizierung und Überwachung von Lungenerkrankungen zu erweitern."

Die CE- und UKCA-gekennzeichnete ADVANCE Chest CT-Technologie von contextflow bietet Radiologen eine umfassende computergestützte Unterstützung bei der Erkennung von Lungenkrebs, ILD und COPD-Patienten. Die Software erkennt, visualisiert und quantifiziert Knötchen und Muster von Lungenerkrankungen, um die Geschwindigkeit und Qualität von Radiologieberichten zu verbessern. Es hat sich gezeigt, dass das neue Malignitäts-Scoring nicht nur Lungenkrebs früher erkennt, sondern auch die Zahl der falsch-positiven und falsch-negativen Ergebnisse reduziert (* Adams, Scott J et al., JACR September 2022).

Marcel Wassink, Chief Commercial Officer von contextflow, erklärt: "Die erfolgreiche Umsetzung von Lungenkrebs-Screening-Programmen erfordert den Einsatz von unterstützender KI, um eine frühere Erkennung zu ermöglichen und die Arbeitsbelastung zu bewältigen. Wir wissen, dass Lungenkrebs nur einer von vielen Befunden ist, die für das Wohlbefinden des Patienten relevant sind. Daher sind wir stolz darauf, umfassende Unterstützung für die Thorax-CT anbieten zu können, die über Krebs hinausgeht und auch ILD, COPD und in naher Zukunft auch zufällige Lungenembolien einschließt. Unsere Partnerschaft mit Blackford wird die Einführung dieser dringend benötigten KI beschleunigen und den Zugang zu ihr für Radiologen und Patienten gleichermaßen verbessern."

Über Blackford

Blackford ist ein Pionier auf dem Gebiet der KI in der Radiologie und verfügt über mehr als ein Jahrzehnt an Erfahrung in der Zusammenarbeit mit führenden Krankenhäusern und bahnbrechenden Technologieanbietern. Wir agieren als strategischer KI-Partner und bieten Zugang zu einer erprobten Kernplattform, maßgeschneiderten Dienstleistungen und einem Portfolio von mehr als 100 Anwendungen, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen, den Wert von KI zu erschließen und die Ergebnisse für Patienten zu verbessern.

Unsere Zusammenarbeit und die kürzlich erfolgte marktübliche Übernahme durch Bayer stellen sicher, dass unsere Kunden und Partner die Unterstützung und langfristige Sicherheit haben, die sie für erfolgreiche KI-Strategien benötigen.

Um mehr über Blackfords maßgeschneiderten Ansatz für KI-Lösungen zu erfahren, besuchen Sie www.blackfordanalysis.com , und folgen Sie uns auf X und LinkedIn .

Über contextflow

contextflow ist ein Spin-off der Medizinischen Universität Wienund Lungensegmentierung . Die computergestützte Erkennungssoftware ADVANCE Chest CT ist CE-gekennzeichnet und für den klinischen Einsatz in Europa im Rahmen der neuen Medizinprodukterichtlinie verfügbar. Besuchen Sie contextflow.com für weitere Informationen.

