NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Delivery Hero auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 54,30 Euro belassen. Analystin Lisa Yang verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg vom Donnerstag. Dort werde berichtet, dass der chinesische Lieferservice Meituan eine mögliche Übernahme des Südostasien-Geschäfts von Delivery Hero prüfe. Diese Spekulationen folgten auf eine Bestätigung des Essenslieferdienstes, in Verhandlungen über den Verkauf von Foodpanda-Geschäftsteilen in Südostasien zu sein, schrieb Yang. Zur Zahlenvorlage am 14. November, so erinnerte sie zudem, habe das Management gesagt, es würde einen Verkauf in Erwägung ziehen, wenn der Preis stimme./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2023 / 17:35 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2E4K43

