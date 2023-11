DJ Eli Lilly investiert 2,5 Milliarden Dollar in neues Werk in Alzey

FRANKFURT (Dow Jones)--Der US-Pharmakonzern Eli Lilly investiert 2,5 Milliarden US-Dollar in den Bau neuen Werkes im rheinland-pfälzischen Alzey. In der Kleinstadt südlich von Mainz will Eli Lilly injizierbare Medikamente zur Behandlung von Diabetes und starkem Übergewicht herstellen. In dem neuen Werk sollen bis 1.000 Arbeitsplätze für hochqualifizierte Mitarbeiter geschaffen werden, etwa für Ingenieure und Wissenschaftler.

Wirtschaftsminister Robert Habeck bezeichnete die Entscheidung für Alzey der Mitteilung zufolge als "gute Nachricht für den Wirtschaftsstandort Deutschland". "Der neue Standort wird mit Hightech-Produktionsanlagen sowie Forschung und Entwicklung einen wichtigen Beitrag zur industriellen Wertschöpfung in Deutschland leisten", sagte er.

Mit der geplanten Produktionsanlage in Alzey werde Lilly insgesamt sechs Produktionsstandorte in Europa betreiben, darunter einen im nahe gelegenen Fegersheim in Frankreich. "Mit dieser neuen Investition hoffen wir, eine neue Ära der Zusammenarbeit und Innovation in Deutschland und der Europäischen Union einzuleiten, die von unserem gemeinsamen Ziel geprägt ist, nachhaltige Lösungen für Patienten zu finden", sagte Ilya Yuffa, Executive Vice President und President von Lilly International.

Eli Lilly ist seit 1960 in der Bundesrepublik ansässig und hat seinen Hauptstandort in Bad Homburg. Der Umsatz in Deutschland lag 2022 nach Konzernangaben bei 905 Millionen Euro.

