Original-Research: Nordex SE - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Nordex SE



Unternehmen: Nordex SE

ISIN: DE000A0D6554



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 17.11.2023

Kursziel: 13,00 Euro (zuvor: 14,00 Euro)

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christian Bruns



Nordex dreht in die schwarzen Zahlen



In dem am Dienstag veröffentlichten 9M-Bericht zeigt Nordex für Q3 eine weiter verbesserte Ergebnisentwicklung und bestätigte die Guidance sowohl für das laufende Jahr als auch das mittelfristige Profitabilitätsziel einer EBITDA-Marge von 8%.



[Tabelle]



Ergebnis und Auftragseingang mit stetiger Verbesserung im Jahresverlauf: Nordex verzeichnete in Q3 zwar aufgrund der Verschiebung der Auslieferung von 50 Turbinen in Q4 einen um 1,4% yoy niedrigeren Umsatz, aber eine kontinuierliche Verbesserung der Profitabilität als Folge der Abarbeitung des inzwischen deutlich attraktiveren Auftragsbuchs. Nachdem in Q2 der Break-Even beim EBITDA gelungen war, erreichte das Unternehmen dank einer auf 18,4% (Q3/2022: 11,1%; H1/2023: 10,7%) verbesserten Rohertragsmarge in Q3 ein EBITDA von 47,7 Mio. Euro (MONe: 55,0 Mio. Euro) und damit einen sprunghaften EBITDA-Margenanstieg um 4,3 PP yoy auf 2,8%. Wie von uns erwartet erzielte Nordex nach einigen Quartalen hoher Verluste auch wieder ein knapp positives EBIT. Der Auftragseingang verbesserte sich in Q3 um 38,7% yoy auf 1.789 Mio. Euro. Damit liegt das Orderbuch für die Windturbinen per 09/2023 mit 6.655 Mio. Euro um 2% über dem Orderbuch per 09/2022. Regional entfallen 83% der im Jahresverlauf eingegangenen Aufträge auf Europa und nur noch 12% auf Lateinamerika, so dass hier eine Unterauslastung droht, die das Unternehmen u.E. mit einem Kostensenkungsprogramm in 2024 kompensieren sollte. Das Auftragsbuch des Servicebereichs legte um 14% yoy auf 3.594 Mio. Euro zu, so dass das gesamte Auftragsbuch jetzt über 10 Mrd. Euro erreicht hat. Bei geringen Capex (Q3: 30,2 Mio. Euro) und einer im Jahresvergleich unveränderten Working Capital-Quote von -10,2% verbesserte sich der FCF von -170 Mio. Euro in Q3/22 auf -1,7 Mio. Euro im abgelaufenen Quartal. CEO Jose Luis Blanco bekräftigte die Guidance 2023 (Umsatz: 5,6-6,1 Mrd. Euro; EBITDA-Marge: -2% bis +3%; Working Capital-Quote

