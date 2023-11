Bonn (ots) -Freitag, 17. November 2023, 15:30 bis 17:30 UhrSamstag, 18. November 2023, 9:00 bis 15:45 UhrSonntag, 19. November 2023, 9:00 bis 12:00 Uhrphoenix berichtet vom 17. bis zum 19. November 2023 insgesamt fast zwölf Stunden live aus Augsburg vom Parteitag der Linken. Die Partei muss sich nach der Trennung von Sahra Wagenknecht und anderer prominenter Bundespolitiker:innen neu aufstellen. Fraktionschef Dietmar Bartsch teilte nun mit, die Linksfraktion im Bundestag werde sich zum 6. Dezember 2023 auflösen und dann nur noch als Gruppe fungieren. Wird es der Partei gelingen, sich neu aufzustellen und aus dem Umfragetief heraus zu kämpfen? Hat die Linke überhaupt noch eine Zukunft?Bei diesem Bundesparteitag sollen nun Inhalte statt Krise im Fokus stehen. Geplant sind die Generaldebatte über das Programm zur Europawahl 2024 sowie die Aufstellung der Bundesliste. Die Linke will Konzerne stärker besteuern, schärfere Klimaziele durchsetzen, die soziale Absicherung ausweiten und sich für ein gerechtes Asylsystem einsetzen.Die phoenix Berichterstattung aus der Messe Augsburg beginnt am Freitag, 17. November 2023 um 15.30 Uhr mit einem Interview mit dem Fraktionschef Dietmar Bartsch, gefolgt vom Bericht des Parteivorstands und der Debatte um das Europawahl-Programm. Zum Abschuss des ersten Sondersendung stellt sich Parteichefin Janine Wissler den Fragen von phoenix-Reporterin Jeanette Klag. Für Samstag sind Reden des noch Bundestags-Fraktionschefs Dietmar Bartsch sowie der Parteivorsitzenden Janine Wissler und Martin Schirdewan geplant. Außerdem soll das Europa-Wahlprogramm beschlossen werden. Sonntag wird über die Vertreter:innen der Bundesliste zur Europawahl 2024 abgestimmt.Durch die Sondersendungen aus Augsburg führt phoenix-Reporterin Jeannette Klag und diskutiert mit den beiden Korrespondenten der Berliner Parlamentsredaktionen, Boris Herrmann von der Süddeutschen Zeitung und Matthias Wyssuwa von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Der Parteienforscher Prof. Uwe Jun von der Universität Trier erläutert die Besonderheiten der Krise, in der sich die Linkspartei gegenwärtig befindet. Das Parteitagsgeschehen ordnet phoenix-Reporterin Katharina Kühn ein.Die gesamte Parteitags-Berichterstattung der Linken kann neben dem linearen Programm bei phoenix.de auch online verfolgt werden, die Highlights, die wichtigsten Reden und Debatten sind in den Mediatheken von ARD und ZDF abrufbar.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5651821