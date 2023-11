München (ots) -Das Thema:Der 60 Milliarden-Rumms - geht der Ampel die Kohle aus?Die Gäste:Kevin Kühnert (SPD, Generalsekretär)Katharina Dröge (B'90/Grüne, Fraktionsvorsitzende)Linda Teuteberg (FDP, Bundestagsabgeordnete, Mitglied im Bundesvorstand)Serap Güler (CDU, Bundestagsabgeordnete)Jens Südekum (Professor für internationale Volkswirtschaftslehre)Kristina Dunz (Journalistin, stellvertretende Leiterin der Hauptstadtredaktion des Redaktionsnetzwerk Deutschland)Das Bundesverfassungsgericht sperrt 60 Milliarden für den Ampelhaushalt: Wo will die Regierung so viel Geld einsparen? Geht jetzt der Streit um mehr Schulden oder höhere Steuern los? Und was bleibt von Reformen und Öko-Umbau, von Fördergeld für E-Autos und neue Heizungen?Wie immer können sich Interessierte sich auf Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Facebook: hartaberfairARD/, twitter: @hartaberfair, E-Mail hartaberfair@wdr.de; Homepage www.hartaberfair.dePressekontakt:Redaktion: Torsten BeermannPressekontakt:Dr. Lars Jacob,ARD Programmdirektion, Presse und InformationTel.: 089/558944-898E-Mail: lars.jacob@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5651835