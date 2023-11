Glückstadt (ots) -Fachkräftemangel und unaufhaltsame Digitalisierung setzen Unternehmen zunehmend unter Druck - gefragt sind zukunftsorientierte Lösungen und qualifizierte Mitarbeiter. Mit ihrem Fokus auf staatlich geförderte Weiterbildungen im digitalen Sektor bereiten Simon Frick und Etienne-Joel Noah Schöberl unter der Marke "Bildungszentrum Arbeit-von-morgen" Arbeitnehmer und Unternehmer praxisnah auf die Anforderungen von morgen vor. So ermöglichen sie nicht nur berufliche Chancen, sondern stärken auch die Wettbewerbsfähigkeit von Firmen. Wie das gelingt, erfahren Sie hier.Im rasanten Wandel der Arbeitswelt verlangen der technologische Fortschritt, der Fachkräftemangel und der stetige Wettbewerb Unternehmen immer mehr ab. In diesem dynamischen Umfeld reicht es daher längst nicht mehr aus, nur mit den Veränderungen Schritt zu halten - vielmehr sollten Unternehmer sie aktiv als Chance nutzen. Einer der Schlüssel dazu liegt in der bewussten Investition in geförderte Weiterbildungen. Strukturwandel, Digitalisierung und Fachkräftemangel sind schon heute große Herausforderungen für Unternehmen. Für die Zukunftsfähigkeit ihres Betriebs sollten Unternehmer daher jetzt schon die Weichen stellen, indem sie das Potenzial ihrer Mitarbeiter an die Anforderungen von morgen anpassen. Genau dabei unterstützt das "Bildungszentrum Arbeit-von-morgen" seine Kunden.Indem sie ihre Mitarbeiter qualifizieren, stärken Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit und sichern zugleich ihre Zukunftsfähigkeit. Dabei werden sie sogar von der Bundesagentur für Arbeit unterstützt, die unter bestimmten Voraussetzungen eine Weiterbildung fördert. Zu den beruflichen Weiterbildungen, die gefördert werden, zählen auch die Angebote des Weiterbildungsinstituts "Bildungszentrum Arbeit-von-morgen", die eine Vielzahl von Themenbereichen abdecken - darunter Digitalisierung, digitale Prozessoptimierung, Systematisierung von Geschäftsprozessen mit KI, digitaler Systemvertrieb, Programmierung und Onlinemarketing. Diese Angebote richten sich speziell an Arbeitnehmer und Unternehmer. "Als Bildungsträger für zukunftsträchtige Märkte haben wir große Freude daran, unseren Teilnehmern durch moderne Lehrmethoden praxisnahes Wissen zu vermitteln - und so ihr Potenzial zu wecken", sagen die Geschäftsführer Simon Frick und Etienne-Joel Noah Schöberl. "Zudem beraten wir Unternehmer im Hinblick auf die Digitalisierung, indem wir ihnen zum Beispiel dabei helfen, ihre Entwicklungspotenziale zu identifizieren und konkreten Weiterbildungsbedarf zu ermitteln.""Bildungszentrum Arbeit-von-morgen": Zukunftssichere Weiterbildung mit staatlicher UnterstützungAls staatlich anerkannter Bildungsträger konzentriert sich das Team des Weiterbildungsinstituts auf die Arbeit von morgen. Mit seiner Hilfe können Unternehmer die Potenziale ihrer Mitarbeiter entwickeln - und ihre Firma auf diese Art und Weise fit für die Zukunft machen. Durch diese staatliche Anerkennung können Unternehmen, abhängig von ihrer Größe, unterschiedliche Förderungen für die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter in Anspruch nehmen. Für Kleinstunternehmen mit weniger als 10 Mitarbeitern ist dabei in den meisten Fällen eine Kostenerstattung von bis zu 100 Prozent für die Lehrgangskosten und bis zu 75 Prozent des Arbeitsentgelts möglich. Für kleine und mittlere Unternehmen mit unter 250 Mitarbeitern können die Lehrgangskosten bis zu 50 Prozent und das Arbeitsentgelt bis zu 50 Prozent gefördert werden. Größere Unternehmen mit über 250 Mitarbeitern haben Anspruch auf bis zu 25 Prozent Kostenerstattung für Lehrgänge und Arbeitsentgelt. Große Unternehmen mit mehr als 2500 Mitarbeitern können bis zu 15 Prozent für die Lehrgangskosten und 25 Prozent für das Arbeitsentgelt erstattet bekommen.Zudem gibt es spezielle Regelungen für Personen über 45 Jahre, schwerbehinderte Menschen und solche ohne Berufsabschluss, die eine berufsabschlussbezogene Weiterbildung anstreben - sie können unter bestimmten Bedingungen eine Förderung von bis zu 100 Prozent erhalten. Das bedeutet, dass nicht nur die Kosten für die Weiterbildung, sondern auch die Lohn- und Nebenkosten während der Weiterbildungsphase erstattet werden können. Es ist dabei unerheblich, ob die Weiterbildung in Vollzeit, Teilzeit oder berufsbegleitend durchgeführt wird, solange sie mehr als 120 Stunden umfasst und sowohl die Weiterbildung als auch ihr Träger für die Förderung zugelassen sind.Maßgeschneiderte Weiterbildung mit finanzieller Unterstützung: Individuelle Lösungen vom "Bildungszentrum Arbeit-von-morgen"Die große Zahl von bestätigten Förderanträgen verdeutlicht die hohe Anerkennung, die das "Bildungszentrum Arbeit-von-morgen" als Bildungsträger erfährt. Zudem ist das Institut TÜV-zertifiziert - und wird so selbst höchsten Ansprüchen gerecht. Im Vergleich zu klassischen Bildungsträgern geht das Team bewusst andere Wege: Sie orientieren sich an der Praxis, um die Teilnehmer bestmöglich abzuholen. Ihr Ziel ist es, ihnen etwas mitzugeben, das sie in ihrem beruflichen Leben wirklich gebrauchen können. Zudem arbeiten sie als Bildungsträger komplett online, um den Teilnehmern eine größere Autonomie zu ermöglichen.Die Bundesagentur für Arbeit unterstützt Unternehmen dabei, ihre Mitarbeiter zu qualifizieren. Denn in Zeiten von Strukturwandel, Digitalisierung und Fachkräftemangel ist berufliche Weiterbildung ein entscheidender Faktor für die eigene Zukunftsfähigkeit. Ein weiterer Anreiz für Unternehmen ist die Möglichkeit, sich über einen Zeitraum von 14 bis 19 Monaten die Lohnnebenkosten zu sparen und ihre Mitarbeiter gratis weiterzubilden. Das bedeutet natürlich nicht, dass ihnen die Arbeitszeit der Mitarbeiter in dieser Zeit nicht zur Verfügung steht - im Gegenteil. Schließlich bleiben die Mitarbeiter auch weiterhin aktiv im Betrieb und haben so die Möglichkeit, das Gelernte direkt im Unternehmen einsetzen zu können - eine Win-win-Situation für alle Beteiligten. Und nicht nur das: Diese Weiterbildungen sollen zukünftig in anerkannten Abschlüssen der IHK resultieren, wodurch Unternehmen zukünftig noch besser aufgestellt sind. Das Besondere dabei ist, dass die Mitarbeiter unmittelbar nach der Weiterbildung das Gelernte im Unternehmen anwenden können, was einen spürbaren Unterschied im Betriebsalltag bewirkt.Durch die Inanspruchnahme der Weiterbildungen des "Bildungszentrum Arbeit-von-morgen" profitieren Unternehmer unter anderem von einer individuellen Beratung, die präzise auf die spezifischen Bedürfnisse ihres Betriebs zugeschnitten ist. Um vorhandene Entwicklungspotenziale zuverlässig identifizieren und ein maßgeschneidertes Weiterbildungskonzept erstellen zu können, analysiert das Team vom "Bildungszentrum Arbeit-von-morgen" die aktuelle Personalstruktur des Unternehmens sorgfältig.Am Puls der Zeit: Wie das "Bildungszentrum Arbeit-von-morgen" Unternehmen für morgen rüstetMit seinem Angebot begleitet das Weiterbildungsinstitut Arbeitnehmer und Unternehmer auf ihrem Weg in die Zukunft. Dabei ist der Bildungsträger stets am Puls der Zeit, indem er dort Mehrwert stiftet, wo er perspektivisch sinnvoll ist. Denn Zukunftssicherheit beginnt heute. Indem Unternehmen die Möglichkeiten der geförderten Weiterbildung nutzen, um ihre Mitarbeiter und ihren Betrieb für morgen fit zu machen, können sie sicher sein, die richtigen Schritte in Richtung einer erfolgreichen Zukunft zu gehen. Genau dabei unterstützt das "Bildungszentrum Arbeit-von-morgen" seine Kunden. Langfristig möchten sie Marktführer bei Weiterbildungen im Bereich der Digitalisierung werden - ihr Name soll für die Zukunft der Arbeit stehen.Sie möchten Ihre Mitarbeiter qualifizieren und die Wettbewerbsfähigkeit Ihres Unternehmens stärken? Dann melden Sie sich jetzt bei Simon Frick und Etienne-Joel Noah Schöberl (http://arbeit-von-morgen.de) und vereinbaren Sie einen unverbindlichen Beratungstermin!