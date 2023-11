Potsdam (ots) -In einer wegweisenden Entscheidung zur Förderung demokratischer Vielfalt und bürgernaher Politik schließen sich am Wochenende die Parteien "Piratenpartei", "ÖDP" (Ökologisch-Demokratische Partei - die Naturschutzpartei) und "Volt" zusammen, um als Listenvereinigung "Plus Brandenburg" bei der Landtagswahl 2024 anzutreten.Das Bündnis "Plus Brandenburg" vereint die Kräfte und Ideen dieser Parteien, um gemeinsam eine regierungsfähige Politik zu machen, die auf den Werten von Transparenz, Umwelt-, Tier- und Naturschutz, Bürgerbeteiligung sowie sozialer Gerechtigkeit basiert.Dieser Schulterschluss ermöglicht es den Parteien, ihre Ressourcen und ihre starke Stimme für die Menschen in Brandenburg zu vereinen. Sie werden künftig zum wichtigen Fürsprecher für die Brandenburger in der Landespolitik.Die Aufstellungsversammlung für die Kandidaten der Listenvereinigung "Plus Brandenburg" findet am 18. und 19. November imSchiffsrestaurant John Barnett,Schiffbauergasse 12A14467 Potsdamstatt. Hier kommen engagierte Mitglieder der Parteien zusammen, um die Kandidaten für die Landtagswahl 2024 zu nominieren und den Grundstein für eine gemeinsame politische Vision zu legen.Wir laden Sie herzlich zum Pressetermin um 15 Uhr ein. Dort stehen Ihnen die jeweiligen Landesvorsitzenden und gewählten Spitzenkandidaten zur Verfügung.Wir würden uns über eine Rückmeldung vorab freuen.Pressekontakt:ListenvereinigungPlus BrandenburgBötzower Platz 116515 OranienburgPresse@PlusBrandenburg.DEAnsprechpartner für dieAufstellungsversammlung:Thomas Löb+49 175 9966701Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76876/5651849