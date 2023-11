Das nächste Bullen-Szenario zum Bitcoin - dieses Mal von Bernstein-Analysten.Laut Bernstein-Analysten könnte Bitcoin im Jahr 2025 ein Zyklushoch von bis zu 150.000 US-Dollar erreichen, angetrieben durch das so genannte Halving und institutionelle Zuflüsse durch börsengehandelte Bitcoin-Fonds. Der Bitcoin-Preis könne demnach in Vier-Jahres-Zyklen unterteilt werden, und in jedem dieser Zyklen durchlaufe er vier Phasen, darunter einen Ausbruch, einen Hype, eine Korrektur und eine Akkumulation, so die Analysten von Bernstein kürzlich in einer Mitteilung. Solche Zyklen basieren auf dem Halving, einem Ereignis, bei dem die Belohnungen, die Bitcoin-Miner erhalten, halbiert werden. Nach jeweils …