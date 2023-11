© Foto: Sven Hoppe/dpa



VW verkauft immer weniger Autos auf seinem vormals wichtigsten Absatzmarkt. Der Glanz deutscher Premiummarken schwindet, denn: chinesische Verbraucher bevorzugen heimische EV-Alternativen.Der Volkswagen-Konzern hat in den zehn Monaten bis Ende Oktober weniger Autos in China verkauft als im Vorjahreszeitraum. Der Absatz auf dem für Volkswagen bislang wichtigsten Markt sank um über zwei Prozent auf rund 2.600.000 Fahrzeuge, wie die Wolfsburger am heutigen Freitagvormittag mitteilten. Der Autobauer verkauft damit mittlerweile mehr Fahrzeuge in Europa als in der Volksrepublik und steuert auf sein schlechtestes Jahr in China seit 2012 zu. Einer CNBC-Analyse zufolge setzen dem DAX-Konzern …