DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 18. bis Montag, 20. November (vorläufige Fassung)

=== Montag, 20. November: *** 02:15 CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite (LPR) *** 06:00 AE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an virtuellem Panel der Central Bank Research Association 07:00 CH/Julius Bär Group AG, Interim Management Statements für die ersten zehn Monate *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Oktober 09:20 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede auf dem G20-Investitionsgipfel Afrika, Berlin 10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 3Q *** 10:00 DE/EZB, Veröffentlichung eines Kapitels des Finanzstabilitätsbericht zum Bankensektor 11:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Teilnahme an einer Diskussionsrunde zum Thema Energie auf dem G20-Investitionsgipfel Afrika, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK 14:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Pressestatement bei 5. Konferenz zum Compact with Africa, Berlin 15:15 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Preisverleihung auf dem Digital-Gifpel zu "Gründungswettbewerb - Digitale Innovationen", Jena *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Oktober 16:00 DE/Bundesdigitalminister Wissing, Bundesinnenministerin Faeser, Podiumsdiskussion auf dem Digital-Gipfel zu "Einfach. Gemeinsam. Digital. DigitalstrategieDeutschland. Halbzeitbilanz", Jena 22:05 US/Zoom Video Communications Inc, Ergebnis 3Q - DE/Bundesregierung, Beginn 16. Digital-Gipfel (bis 21.11.), Jena - DE/Gipfeltreffen im Rahmen der "Compact with Africa"-Initiative, Berlin - DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ablauf Übernahmeangebot - DE/Synlab AG, Ablauf Übernahmeangebot ===

