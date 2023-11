DJ Scholz trifft Spitzen der Wirtschafts- und Finanzorganisationen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Dienstagabend die Vorsitzenden der fünf großen internationalen Wirtschafts- und Finanzorganisationen zu einem Gespräch im Kanzleramt empfangen. Das kündigte Regierungssprecher Steffen Hebestreit bei einer Pressekonferenz in Berlin an. "Der Bundeskanzler wird sich mit den Gästen zu aktuellen Fragen der Wirtschaftspolitik austauschen", erklärte er.

Das Treffen soll um 18 Uhr beginnen, eine Pressekonferenz ist aber nicht vorgesehen. Die Gespräche mit den Spitzen von Internationalem Währungsfonds (IWF), Weltbank, Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), Internationaler Arbeitsorganisation (ILO) und Welthandelsorganisation (WTO) finden jährlich im Kanzleramt statt.

November 17, 2023

