Am Black Friday wird überall mit günstigen Angeboten gelockt. Aber sind sie bei Amazon wirklich so reduziert, wie es scheint? Ein Tool hilft dir dabei, das herauszufinden. Über 40 Prozent Rabatt: Bei Amazon locken am Black Friday Angebote in allen Bereichen - von Technik bis zu Haushaltsbedarf. Allerdings sind die Produkte teilweise gar nicht so stark reduziert, wie es den Anschein hat.AnzeigeAnzeige UVP muss nicht der bisherige Preis sein Bei Amazon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...