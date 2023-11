Bei der Suche nach den besten Krypto-Aktien mit Potenzial lassen sich einige Branchen ausfindig machen, in denen sich viele der Unternehmen aus dem Krypto-Sektor angesiedelt haben. Durch das nächste Halving, das für März oder April 2024 vorhergesagt wird, sind Blockchain-Unternehmen und Mining-Aktien besonders bei Anlegern gefragt.

Krypto-Aktien mit Potenzial bieten auch Anfängern gute Renditechancen, denn mit der neuen Technologie und dem Aufkommen von Bitcoin zieht die Digitalisierung in weiteren Bereichen ein. Ohne Blockchain kommen schon heute viele Anwendungen nicht aus.

Zudem haben institutionelle Investoren das Bitcoin Mining für sich entdeckt und investieren in Unternehmen, die Infrastruktur bereitstellen oder die notwendige Hardware herstellen.

Krypto-Aktien mit Potenzial aus dem Mining-Sektor

Aufgrund des anstehenden Bitcoin Halving beginnen wir mit Unternehmen aus dem Mining-Sektor. Die USA führen mit etwa 40 % der Hash Rate das Mining-Geschäft an. Trotz steigender Energiekosten ist das Mining von Bitcoin immer noch ein lukratives Geschäft, was an den erhöhten Transaktionskosten liegt.

Allerdings will die Biden-Regierung eine 30%ige Besteuerung den für das Krypto-Mining aufgewendeten Stroms einführen, was den Druck auf Miner erhöht. Auf der anderen Seite zeigen aber die Hash Rate und der Hash Price, also der erwartete Umsatz je Terahash Leistung, nach oben. Diese Entwicklung könnte die Profite der Mining-Unternehmen weiter steigen lassen.

Das würde auch bedeuten, dass innovative Neuentwicklungen wie der Bitcoin Minetrix Token von den verbesserten Werten profitieren könnte. Als Mining-Coin der neuesten Generation steht der Anleger im Fokus des Ökosystems und seiner weiteren Entwicklung. Anders als Krypto-Aktien sind Kryptowährungen, in diesem Fall native Utility-Token, besonders günstig erhältlich.

Die besten Krypto-Aktien mit Potenzial

Krypto-Aktie mit Potenzial Sektor Preis heute Nvidia Grafikkarten 448,40 EUR (-5,15 %) Coinbase Handelsplatz 88,55 EUR (-1,06 %) Hut 8 Mining Infrastruktur 1,82 EUR (+ 0,16 %)

ChatGPT empfiehlt die folgenden Krypto-Aktien als möglicherweise interessante Investitionsidee:

Mit Nvidia steht ein Hersteller von Grafikprozessoren an der Spitze des Rankings. Kein Wunder, denn die Technologie aus dem Hause Nvidia wird im Krypto-Mining eingesetzt. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren beachtliche Umsatz- und Gewinnsteigerungen verzeichnet und ist auch im Bereich der künstlichen Intelligenz führend?. Coinbase ist einer der größten Handelsplätze für Kryptowährungen und bietet eine indirekte Beteiligung am Krypto-Markt. Die Performance der Coinbase Aktie ist eng mit der Entwicklung des Kryptomarktes verbunden. Die Marktkapitalisierung von Coinbase liegt bei 23,19 Mrd. USD und der aktuelle Kurs beträgt 88,55 Euro. Im Tagesverlauf konnte das Asset leider nicht zulegen und verlor 2,37 % an Wert. Im letzten Jahr allerdings konnte sich die Aktie um über 89 % verbessern. Der vergangene Monat brachte ein Plus von fast 25 % ein. Hut 8 Mining ist weltweit eines der bedeutendsten Mining-Unternehmen und seine Aktienperformance stark mit den Preisbewegungen und Bitcoin verknüpft. Seit Ende 2021 zeigen sich starke Parallelen zwischen dem Preis von Bitcoin und dem der Aktie von Hut 8 Mining Corporation. Seit dem Wechsel von Ethereum auf den energiesparenden PoS konzentriert sich das Unternehmen auf das Bitcoin Mining. Die geschürften Bitcoin werden gewinnbringend für Investoren angelegt, und zwar im Yield-Farming oder Lending. Die Aktie von Hut 8 Mining Corp kostet heute 1,82 EUR und konnte im Tagesverlauf 0,16 % zulegen.

Was sagen Experten über die Perspektiven im Krypto-Mining-Sektor?

Vom Analysten Galaxy Research kommen positive Prognosen

Galaxy Research prognostiziert für das Jahr 2024 eine deutliche Verbesserung im Bitcoin Mining. Die Gründe dafür sind die sinkenden Bitcoin-Kurse und die gleichzeitig steigenden Leistungen im Sinne von Transaktionen, die über das Netzwerk abgewickelt werden. Das steigert den Profi der Mining-Unternehmen, was dazu führt, dass zahlreiche Mining-Aktien sehr gut bewertet werden.

Für das zweite Halbjahr gab Galaxy Research einen positiven Ausblick, denn der Sturm des Jahres 2022 hat sich weitestgehend verzogen. Die hohen Energiepreise sind zurückgegangen und das hilft den Minern dabei, ihre Stromkosten zu senken. Seit dem Jahresende 2022 ist der Bitcoin von seinem Tiefststand mit 16.600 US-Dollar um 84 % gestiegen.

Die Transaktionsgebühren haben sich aufgrund des Aufkommens von Ordnungszahlen (Ordinals) verdreifacht, was zu einer neuen Nachfrage nach Blockraum führte.

Ordinalzahlen waren für Miner wie ein Joker, der dazu beigetragen hat, die Transaktionsgebühren im ersten Halbjahr auf 8,228 BTC im Wert von 219,8 Millionen US-Dollar zu erhöhen. Im ersten Halbjahr 2022 lag dieser Wert noch bei 2.324 BTC im Wert von 82,7 Millionen US-Dollar.

Dies entspricht einer Steigerung der Einnahmen aus Transaktionsgebühren von 166 % im Vergleich zum Vorjahr in Dollar und 254 % Anstieg im Vergleich zum Gegenwert in BTC.

Die vierte Halbierung von Bitcoin rückt nächstes Jahr näher und die Bergleute ergreifen aktiv Vorbereitungsmaßnahmen, indem sie entweder Fusionen und Übernahmen anstreben, ihr Geschäft außerhalb des Mining diversifizieren oder ihre Mining-Ausrüstung mit Maschinen der neuen Generation aufrüsten. Erheblichen Rückenwind erhalten die Miner durch die seit dem ersten Halbjahr um über 72 % zurückgegangenen Strompreise.

Miner müssen ihre bestehende Strategie beibehalten, da die Kosten für die Produktion von Strom, Lohn- und Gehaltsabrechnung sowie anderer Verwaltungskosten weiter ansteigen werden. Wer als Miner noch über größere Bitcoin Bestände verfügt, muss zeitnah entscheiden, diese zu veräußern oder zu versuchen, die Gewinne mitzunehmen, wenn der Preis steigt.

Der fehlende Zugang zu den Kapitalmärkten und der Anstieg der Kapitalkosten aufgrund des aktuellen Zinsumfelds haben es für die meisten öffentlichen Miner schwierig gemacht, kapitaleffizient zu expandieren.

Dieser Mining-Analyst sieht keinen Bullenrun kommen

Hashrate Index sagt vorher, dass der Bitcoin Bärenmarkt Ende des Jahres endgültig zu Ende ist. Allerdings geht das Mining-Analyse-Unternehmen nicht davon aus, dass es zu einem starken Bullenmarkt kommen wird. Die Hashrate, die Rechenleistung des BTC-Netzwerks, könnte bis Ende 2023 langsam ansteigen.

Allerdings sieht der Hashrate Index auch eine mögliche Konsolidierungsphase auf dem Mining Markt, was auf eine Verringerung der Anzahl großer Mining-Unternehmen hindeuten könnte. Um die Bilanzen zu verbessern, könnten die betroffenen Mining-Betreiber sich mit anderen Anbietern und Betreibern von Mining-Farmen zusammenschließen.

Der Analyst sieht deshalb eine Verringerung der Anzahl großer Mining-Unternehmen kommen.

Welche Alternativen zu Krypto-Aktien mit Potenzial gibt es?

Derzeit befinden sich zahlreiche billige Coins am Markt, die ihre nativen Utility-Token über einen Pre-Sales der Gruppe von Kleinanlegern und Privatinvestoren näherbringen. Die Anleger aus diesem Sektor sind vor allem an billigen Coins interessiert, da diese in der Regel über die besten Renditechancen verfügen.

Bitcoin Minetrix ist ein innovativer Mining-Coin für Privatinvestoren. Der Zugang zur Plattform erfolgt über das Investment in den Mining Coin $BTCMTX. Anschließend werden über Mining-Credits Token verbrannt und dafür Rechenleistung auf Cloud-Servern ausgegeben.

Dafür gibt es Rechenleistung auf den Cloud-Servern der Kooperationspartner und die Chance auf die begehrten Block-Rewards im Rahmen des Bitcoin Minings.

Bitcoin ETF Token richten sich an Anleger, die von den hoffentlich bald genehmigten Bitcoin-ETFs in den USA profitieren möchten. Mit jedem neuen Meilenstein, der erreicht wird, gelangt ein weitere finanzieller Anreiz in das Ökosystem von Bitcoin ETF Token.

Fazit: Die besten Krypto-Aktien mit Potenzial sind in der aktuell aufregenden Zeit am Kryptomarkt eine willkommene Möglichkeit, Ihr Portfolio zu diversifizieren. Im Sektor der Bitcoin Miner stehen große Veränderungen an, die zu einer Neubewertung der Investoren führen dürfte.

Die Zeichen stehen aber trotz der anstehenden Halbierung der Block Rewards auf weitere Zuflüsse in den Sektor, und zwar in Form von neuem Engagement institutioneller Investoren. Der Mining-Markt gilt als überaus liquide und lukrativ, weshalb Privatanleger den Bitcoin Mining-Coin BTCMTX im Pre-Sales aufkaufen.

