© Foto: Fernando Gutierrez-Juarez - dpa-Zentralbild



Am Freitag haben Bitcoin und andere Kryptowährungen einen Rückschlag erlebt, während die Krypto-Community weiterhin auf die Entscheidung der Regulierungsbehörden zu den lang ersehnten Krypto-ETFs wartet.Bitcoin, der größte digitale Vermögenswert, verzeichnete einen kleinen Preisrückgang innerhalb der vergangenen 24 Stunden und fiel auf unter 36.500 US-Dollar. Damit entfernte sich die Kryptowährung von ihrem kürzlich erreichten Hoch von 38.000 US-Dollar - einem signifikanten Anstieg seit dem Bärenmarkt im Mai 2022. Obwohl Bitcoin in den letzten Wochen um über 30 Prozent zulegen konnte, traf er vor kurzem an der 38.000 US-Dollar-Marke auf heftigen Widerstand. Rachel Lin, CEO der …